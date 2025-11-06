Engagerad lagerarbetare sökes till kund med högt tempo
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Vellinge
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lagerarbetare som vill vara en del av ett arbetslag där samarbete, struktur och tempo står i fokus. Du trivs med praktiskt arbete och gillar att hålla ordning och reda i lagermiljön.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Plock och pack av varor
Mottagning och kontroll av leveranser
Lastning, lossning och lagerhantering
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En arbetsplats med tydliga rutiner och bra gemenskap
Möjlighet till långsiktigt arbete och utveckling inom logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och punktlig
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
