Engagerad lagerarbetare sökes - bidra till smidiga flöden varje dag
2025-10-17
Vi söker dig som vill bli en viktig del av ett team där ansvar, noggrannhet och samarbete är i fokus.
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lagerarbetare.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
I rollen som lagerarbetare hanterar du plock, pack och registrering av varor samt ser till att lagret är organiserat och effektivt. Du kan även arbeta med in- och utleveranser och truckkörning om det behövs. Varje dag bidrar du till att logistiken fungerar smidigt och att kunder och kollegor får rätt produkter i rätt tid.
Rollen passar dig som trivs med ett aktivt arbete, har sinne för ordning och detaljfokus, samt uppskattar ett samarbetsinriktat team där alla drar åt samma håll.
Startlön: 31 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet att utvecklas inom lager och logistik. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter engagemang, struktur och ansvar.
Vi söker dig som är pålitlig, arbetsvillig och strukturerad. Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande, men det viktigaste är din positiva inställning, vilja att lära och att bidra till ett välfungerande lager.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se
