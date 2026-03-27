Engagerad kvinnlig assistent sökes - fokus på träning - Svedmyra, 50%
2026-03-27
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Söker du ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Jag söker dig!
Jag är en kvinna i södra Stockholm som nyligen varit med om en skada. Nu söker jag en personlig assistent som vill vara med mig på min resa mot återhämtning och ett så aktivt liv som möjligt. Det här är inte bara ett jobb - det är en chans att bli en viktig del av mitt liv, min vardag och min väg tillbaka.
Om dig:
Jag söker en kvinna, gärna 35 år eller äldre, som:
Har ett varmt hjärta och en stark vilja att stötta andra
Är nyfiken på rehabilitering och tycker om vardagsnära träning
Har hög arbetsmoral och gillar att vara flexibel
Är trygg i sig själv och har inga problem med att vara aktiv tillsammans med mig
Inte är allergisk mot djur - ibland är min hund hos mig
Om mig och uppdraget:
Jag lever ett aktivt liv efter mina förutsättningar, och varje dag använder jag ett ståhjälpmedel (EasyStand) som en del av min träning och rehabilitering. Jag får även sondmat, så det är viktigt att du är trygg med att hantera det eller är villig att lära dig. Du kommer också att hjälpa mig i vardagen - med träning, hushållssysslor och allt som hör livet till.
Det viktigaste för mig är att vi skapar en trygg, lugn och positiv miljö där vi tillsammans jobbar mot mina mål. Du kommer få introduktion, handledning och bli en del av ett engagerat team som vill mitt bästa.
Jag erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du verkligen får göra skillnad
En arbetsplats där vi har respekt för varandra
Stöd och utbildning för att du ska känna dig trygg i uppdraget
Låter det här som något för dig? Då hoppas jag att du hör av dig! Jag ser fram emot att lära känna dig.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
1. Det finns även möjlighet till en deltid tjänst på ca 50%, där arbetstiden huvudsakligen är förlagd till kvällar och helger.
2.Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in vid kort varsel när ordinarie personal är frånvarande. Arbetstider:
Vi erbjuder arbetspass dag, kväll och natt med följande tider:
• Dagpass: 08:30-16:00
• Kvällspass: 14:30-22:00
• Nattpass: 22:00-09:30 Är du flexibel, engagerad och vill bidra med din arbetsinsats där det behövs som mest? Skicka in din ansökan redan idag!
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
http://www.varomtanke.se
Vår Omtanke
Angelika Kwasnica angelika@varomtanke.se
9824279