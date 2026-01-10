Engagerad kvälls & helgassistent sökes till 19-årig kille vid Odenplan
2026-01-10
Är du lugn, tålmodig och trygg med att stötta någon i vardagen?
Då kan du vara den jag söker.
Jag är en positiv, finurlig 19-årig kille som bor vid Odenplan med min familj. Jag har en intellektuell och autistisk funktionsnedsättning och kommunicerar med bilder, vilket innebär att du behöver vara bra på att läsa av känslor och signaler.
Om mig
Jag tycker om musik, naturen och att vara i skogen, slappa med Ipad, promenera och hitta på små roliga aktiviteter (beroende på dagsform). Jag mår bäst när min vardag är trygg och förutsägbar, och ibland kan ljud och intryck bli lite för mycket- då behöver jag någon som hjälper mig hitta lugnet igen.
Ditt uppdrag
Som min personliga assistent hjälper du mig med:
- vardagliga rutiner
- kommunikation genom bilder
- struktur och trygghet i aktiviteter
- personlig omvårdnad inklusive hygien
- att skapa en meningsfull, rolig och lugn tillvaro
Du arbetar kvällar och helger (ca 10 timmar i veckan) , det passar bra om du tex är student!Som min assistent blir du en viktig del av min trygghet, som mitt "hjälpjag"
Vi söker dig som
- är lugn, tålmodig och trygg
- är lyhörd och kan läsa av känslor, kroppsspråk och behov
- är flexibel och har lätt för plan B eller C om det behövs
- kan arbeta kvällar och helger
- har ett varmt, gott hjärta och tycker om att göra skillnad
Meriterande
Erfarenhet av assistans, erfarenhet av lågaffektivt arbetssätt, arbete inom lss, erfarenhet av autism och kognitiv funktionsnedsättning, intresse för natur motion samt vana att arbeta med alternativ kommunikation.
Vi erbjuder
- Kollektivavtal
- Introduktion och löpande stöd
- Utbildning
- Friskvårdsbidrag
- Ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad
Ansök redan idag!
Känns det här som du? Då vill jag gärna träffa dig.
Skicka in din ansökan via länken- vi intervjuar löpande.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Detta är ett deltidsjobb.
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9677094