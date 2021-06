Engagerad Jurist sökes till Capella Begravning och Juridik - Eiss Rekrytering & Search AB - Administratörsjobb i Norrköping

Eiss Rekrytering & Search AB / Administratörsjobb / Norrköping2021-06-28Vi på Capella hjälper våra kunder med allt som rör begravningar och familjejuridik i deras vardag.Vi finns här när livet förändras och för att hantera allt det praktiska som våra kunder behöver hjälp med. Vi söker dig med ett brinnande engagemang och intresse för kundrelationer och familjejuridik!Din arbetsdagSom jurist på Capella erbjuder vi dig en trevlig och personlig arbetsplats där du tillsammans med dina kollegor samarbetar för att ge våra kunder en trygg och kvalitativ juridisk rådgivning genom livets alla skeden. I din roll har du stor möjlighet till att påverka innehållet i din egen arbetsdag. Du kommer ha personliga möten med våra kunder och bland annat arbeta med bouppteckningar, arvskiften, testamenten, deklarationer, framtidsfullmakter och dödsboförvaltning.2021-06-28Vi söker dig som har en examen i juridik, inom affärsjuridik eller familjejuridik, alternativt har du förvärvat kunskaper inom bouppteckningar och arvskiften i arbetslivet. Det är meriterande med kunskap kring familjejuridik, arvsrätt och bouppteckningar. Tjänsten kräver B körkort, god datavana och god svenska i tal och skrift.Du kommer att trivas hos oss om du är professionell, serviceinriktad och har ett stort kundfokus. Vi sätter stort värde till din förmåga att skapa förtroende, trovärdighet och långsiktiga relationer, då vi stöttar våra kunder genom olika livsskeden. Du är en god lyssnare, öppen och ödmjuk i din kommunikation. Du gillar att både arbeta självständigt och ta egna initiativ, som att samarbeta; du hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen tillsammans ska prestera.Capella Begravning och Juridik är ett familjeföretag som ägts av familjen Westergren sedan 2008. Vi är auktoriserade via SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund och vi finns idag på fem orter i Östergötland: Norrköping, Linköping, Finspång, Söderköping och Åtvidaberg. Vi är ett gott team på 22 medarbetare. Tjänstens placering är Norrköping.Med stor omtanke och ett engagemang utöver det vanliga finns vi där för att hjälpa våra kunder med allt inom begravning och familjejuridik. På Capella får du arbeta nära dina kunder och kollegor inom ett viktigt juridiskt område. Läs gärna mer om oss på https://www.capellaab.se/ Intresserad av att få veta mer?Om du vill veta mer, tveka inte att höra av dig till Rekryteringskonsult Johanna Andersson på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på dina frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt i denna tjänst hos Capella. Du kan nå mig på mail via johanna.andersson@eissrekrytering.se Vi ber dig söka tjänsten via vår hemsida www.eissrekrytering.se. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR. Den sista ansökningsdagen är den 31 juli 2021.Varmt välkommen med din ansökan!EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår specialistkompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31EISS Rekrytering & Search AB5832643