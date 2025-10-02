Engagerad i socialt rättvisa? Vi söker akademiker till ny verksamhet!
2025-10-02
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse.
Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du chans att påverka på riktigt. Du bli en del av något större, en verksamhet där du får växa - både som medarbetare och människa.
Har du utbildning och erfarenhet inom social omsorg och vill använda din kompetens där den verkligen behövs? Var med och starta upp vår nya verksamhet!
Nu har du chansen att vara med och bygga upp vår nya verksamhet Lågtröskelboende, som vi driver på uppdrag av Linköpings kommun. Verksamheten riktar sig till vuxna personer i hemlöshet med pågående substansbruk, psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Här erbjuds stöd dygnet runt - med individens hela livssituation i fokus. Boendet har 25 platser, varav 8 är akutplatser. Här får du möjlighet att arbeta nära människor i utsatta livssituationer och bidra till att skapa trygghet, struktur och hopp i deras vardag.
Om rollen
Som boendestödjare är du en viktig del i deltagarnas vardag. Du ger daglig tillsyn och stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du arbetar uppsökande, motiverande och stöttande i deras strävan mot ett mer självständigt liv - samtidigt som du bidrar till att minska skadeverkningar av missbruk och psykisk ohälsa. Du finns där i det dagliga, ger vägledning och ser till att boendets ordningsregler följs för allas trygghet.
Arbetet utgår från individens genomförandeplan och innebär nära samverkan med både interna kollegor och externa aktörer. Du är ofta den primära kontaktpersonen och bidrar med viktiga bedömningar utifrån handläggares beställningar. Dokumentation är en naturlig del av ditt arbete, och du har ett strukturerat arbetssätt som säkerställer att rutiner följs och att insatserna håller hög kvalitet. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg och meningsfull miljö för våra boende - där varje individs behov står i centrum.
Vem är du?
Du har ett engagemang för socialt arbete och en stark vilja att göra skillnad - inte bara för individen, utan för samhället i stort. Du delar vår värdegrund och övertygelse om att alla människor har rätt till ett värdigt liv och vill arbeta för ett mänskligare samhälle.
Vi söker dig som har förmågan att skapa en trygg, lugn och positiv atmosfär - både i arbetsgruppen och bland våra deltagare. Du är relationsskapande, inkännande och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att sätta gränser och är trygg i din yrkesroll. Eftersom våra deltagares behov varierar, är det viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad och har god självinsikt. Du trivs med att samarbeta, men är också självgående och kan ta egna initiativ. Struktur, ansvar och ett professionellt förhållningssätt är självklara delar av ditt arbete. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har vana av att dokumentera enligt gällande rutiner.
Vi söker dig som har:
- Avslutad akademisk utbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskap och erfarenhet av att arbeta med substansmissbruk, psykiatrisk problematik och/eller samsjukslighet.
- Erfarenhet av journalföring/dokumentation
- B-körkort
Det är meriterande om du har utbildning inom ÅP (återfallsprevention), MI, lågaffektivt bemötande och/eller ESL (ett självständigt liv).
Vi lägger stor vikt vid den personliga matchningen.
Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!Publiceringsdatum2025-10-02Övrig information
- Arbetspassen är förlagda måndag-fredag, dagtid.
- Tjänsten kan föregås av sex månaders provanställning
- Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på https://stadsmissionenost.se/ Ersättning
