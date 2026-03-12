Engagerad Hudterapeut/Säljare sökes till Life Överby i Trollhättan
2026-03-12
Är du en driven och engagerad hudterapeut/säljare som brinner för hälsa, hälsokost och naturlig hudvård? Har du en naturlig känsla för service och försäljning? Då kan du vara den vi söker!
Life Överby är en butik där vi med stor kunskap och omtanke hjälper våra kunder att hitta balans genom hälsosamma produkter, naturlig hudvård och rådgivning.
Vi söker dig som:
Har en stark passion för hälsa, kost och naturlig hudvård.
Är en duktig säljare som trivs med att arbeta mot mål och skapa goda kundrelationer.
Har erfarenhet av försäljning och service, gärna inom butik.
Är självgående, noggrann och strukturerad.
Trivs med att arbeta både ensam och i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Har datorvana och gärna erfarenhet av kassasystemet Easy Cashier (meriterande).
Villig att snabbt lära dig om våra produkter och delta i utbildningar.
Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktivt sälja och ge rådgivning om våra hälso-, tränings- och hudvårdsprodukter.
Säkerställa att varje kund får en positiv upplevelse i butiken.
Ge hudvårdskonsultationer och behandlingar.
Sköta kassan och kassaredovisning.
Ta emot leveranser, packa upp varor och fylla på hyllor.
Hålla butiken fräsch och välkomnande.
Nästa steg
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar som provanställning med önskad start maj/juni.Publiceringsdatum2026-03-12
CV och personligt brev skickas till: 811@lifeeurope.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vänliga Hälsningar
Isabella Nyqvist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Detta är ett deltidsjobb.
Nyqvist Hälsokost AB
(org.nr 556459-0254)
Ladugårdsvägen 12 (visa karta
)
Life Överby/Trollhättan
Life Överby/Trollhättan Jobbnummer
