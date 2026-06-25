Engagerad förskollärare till förskoleområde 2, Bandhagen/Högdalen/Örby
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2026-06-25
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Förskoleområde 2 kommunala förskolor består av 10 förskolor med unika karaktärer för varje förskola samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig. Enhetens ledning består av rektor och biträdande rektor. Dessutom finns möjlighet till stödfunktioner såsom handledning av specialpedagog inom stadsdelen. Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdighet i organisation. Målet är en bra förskola för alla barn med en mycket hög kvalité. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla vår lärande organisation och möjliggöra för ett kollegialt lärande i olika forum. Kompetensutveckling sker kontinuerligt inom våra fokusområden Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och Kultur, skapad för- och av barnen.
På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse. Nu söker vi dig, engagerade förskollärare, med erfarenhet av att leda och samarbeta i arbetslag. I rollen stöttar och leder du arbetet mot uppsatta mål, stödjer kollegor i planering, uppföljning, det pedagogiska arbetet och ansvarar för att driva och utveckla arbetslagets samarbete och kvalitet i utbildningen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig arbetskläder för utomhusbruk samt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Uppdraget innebär att du i huvudsak arbetar med:
• Leda och ansvara för undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen och verksamhetsplanen uppfylls.
• Ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen som arbetslaget genomför gemensamt.
• Ansvar för att stimulera, utmana, följa upp, utvärdera och analysera barnets utveckling och lärande.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• är legitimerad förskollärare.
• har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• har några års erfarenhet från arbete inom förskola.
Vi ser att du har en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Vi ser att ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.
Du har kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Mål och resultatorienterad
Utvecklingsinriktad
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Relationsskapande med förmåga att bygga förtroende
Kommunikativ och tydlig i samarbete med kollegorPubliceringsdatum2026-06-25Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Örby/Högdalen Kontakt
Biträdande rektor
Camilla Nyby camilla.nyby@edu.stockholm.se 08-50814667 Jobbnummer
9978715