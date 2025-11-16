Engagerad förskollärare till Förskolan Finjasjöpark i Hässleholm
Edukatus Alliance AB / Förskollärarjobb / Hässleholm Visa alla förskollärarjobb i Hässleholm
2025-11-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edukatus Alliance AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Helsingborg
, Karlshamn
eller i hela Sverige
På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt - med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen.
Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.
Förskolan Finjasjöpark, Hässleholm
På Förskolan Finjasjöpark förbereder vi barnen för framtiden genom att lägga grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande.
Vår utbildning utgår från barnens egna intressen och nyfikenhet, vilket väcker upptäckarglädje och lärlust. Här lär sig barnen genom lek, utforskande och kreativt skapande. De får möjlighet att pröva, undersöka, fantisera och tillsammans med andra medforskare upptäcka och förstå sin omvärld.
Nu söker vi en förskollärare till visstidsanställning från och med omgående till och med 5/6-2025 med chans till förlängning.
Vi söker en engagerad och positiv förskollärare till vår härliga förskola i Hässleholm!
Är du en person med ett stort och inkluderande hjärta, som brinner för att skapa trygghet, glädje och lärande för varje barn? Då kan du vara den vi letar efter.
Som förskollärare hos oss har du en viktig roll i både barnens utveckling och utbildningens kvalitet. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom förskola ser vi det som meriterande, men framför allt värdesätter vi ditt engagemang, din nyfikenhet och din vilja att göra skillnad.
Hos oss blir du en del av ett fantastiskt team som värnar om en varm och familjär atmosfär. Vi lyfter och stöttar varandra i vardagen och skapar tillsammans en inspirerande och trivsam miljö för både barn och vuxna. Trygghet, gemenskap och goda relationer med våra familjer är grunden i allt vi gör.
Är du vår nya förskollärare?
Är du en kreativ och engagerad person som gillar att ta ansvar, tänka nytt och uppmuntra till idéer?
Vågar du ta för dig, anta utmaningar och sprida glädje i vardagen? Då är det dig vi söker!
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn.Publiceringsdatum2025-11-16Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har förskollärarexamen.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är trygg, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Känner dig bekväm i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang och förmågan att bidra till en positiv laganda. Hos oss får du vara en del av ett varmt och kreativt arbetslag där vi lär, skrattar och växer tillsammans!
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/438". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Förskolan Finjasjöpark, Hässleholm Jobbnummer
9606707