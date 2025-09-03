Engagerad Enhetschef till Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende
2025-09-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Södermalms vård- och omsorgsenhet består av tre jämstora områden med sammanlagt sex vård- och omsorgsboenden.
Enhetens uppdrag är att erbjuda personcentrerad vård- och omsorg med fokus på den äldres egna resurser och förutsättningar. Enheten leds av tre områdeschefer och tretton enhetschefer. Vi har nyligen sett över chefsstrukturen på enheten och utökat antalet chefer för att möjliggöra ett nära ledarskap.
Välkommen till oss
Nytorgsgården är ett vård- och omsorgsboende centralt beläget på Södermalm med närhet till bra kommunikationer. Här finns plats för 37 omsorgstagare med demenssjukdomar som behöver trygghet och stöd i sin vardag. Under de närmsta åren kommer boendet att växa och få plats för fler omsorgstagare. Vi söker därför efter en framåtlutad enhetschef som vill vara med på denna förändringsresa och driva utvecklingen vidare. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa de bästa förutsättningarna för att erbjuda våra omsorgstagare omvårdnad av högsta kvalitet.
På Södermalm har den äldre huvudrollen i sitt liv. Vi arbetar efter våra kärnvärden; engagerad, nytänkande och professionell som genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och roligt arbete med fokus på våra äldsta medborgare. Du kommer till en stor och livlig stadsdel med mycket som händer och som är på gång framåt.
Som enhetschef i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuds du chefsintroduktion, bra stödfunktioner samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid samt olika friskvårdsinitiativ. Som anställd inom Stockholm Stad har du dessutom förmånliga priser hos flera gymkedjor. Naturligtvis har vi även friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder.
Din roll
I din roll som enhetschef har du det övergripande ansvaret för resultatet inom enheten, vilket inkluderar ledning av personal, ekonomisk styrning samt strategiska verksamhetsfrågor. I arbetet ingår bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal och rehabilitering. Du förväntas arbeta nära medarbetare och våra äldre samt styra och leda verksamheten resurseffektivt med hög kvalitet mot uppsatta mål. Uppdraget innebär även att du arbetar med budget, prognos och ekonomisk uppföljning och kopplar det till verksamhetens utveckling, mål och uppdrag.
Du rapporterar till och har ett nära samarbete med områdeschef samt ingår i en lokal ledningsgrupp med övriga chefer inom området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller motsvarande som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten
flerårig och aktuell chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar
flerårig och aktuell erfarenhet av att leda legitimerad personal på utförarsidan inom äldreomsorg
god kunskap om verksamhetens styrande lagstiftning (SoL och HSL)
goda svensk kunskaper i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
vidareutbildning inom ledarskap och organisationsutveckling
erfarenhet av förändringsledning/förändringsarbete
erfarenhet från privat sektor
erfarenhet från Stockholm stad
specialistutbildning inom geriatrik, demens eller liknande.
I rollen som enhetschef arbetar du nära dina medarbetare, boende och anhöriga vilket ställer stora krav på intresse för den specifika målgruppen och förståelse för verksamhetens utmaningar. Du är trygg och stabil i ledarrollen, med god förmåga att förhålla dig professionellt i arbetet. Din ledarstil grundar sig i tydlighet, struktur och stabilitet. Du är en förebild och ett föredöme och inspirerar till lärande, utveckling och förändring. Med ett nyfiket förhållningssätt utmanar du det kända och söker dialog och olika perspektiv vid problemlösning.
Vidare har du god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är mål- och resultatorienterad och coachar och motiverar dina medarbetare mot uppställda mål. Du driver ditt arbete självständigt, är initiativtagande och förblir motiverad även om du stöter på hinder. Du tycker om förändringsarbete. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att förväntningar är klara för berörda parter. Du anpassar din kommunikation utifrån individ, målgrupp och situation.Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. Intervjuer kommer ske löpande under pågående annonsering. Vi strävar efter en fördomsfri, jämförbar och objektiv rekryteringsprocess där arbetspsykologiska tester är ett komplement i helhetsbedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
