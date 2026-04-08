Engagerad butikssäljare extra personal Skobutiken Cinnamon
2026-04-08
Vill du bli en del av det svenska skomärket Cinnamon? Nu söker vi en butikssäljare som kan hoppa in när det behövs i vår butik på Sysslomansgatan 6 i Uppsala. Butiksvana är ett krav och kassa- och datorvana är ett måste. Tidigare arbete med skor, kläder eller fötter är meriterande. Tillträde i mitten av juni.
Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in när det behövs. Vi kan erbjuda 1-4 pass i veckan, ibland heldagar och ibland eftermiddagar. Kanske är du universitetsstudent som bor i Uppsala och har flexibla tider och vill dryga ut kassan?
Du får ett meningsfullt arbete med att hjälpa våra kunder hitta skor som är bra för fötterna, skapa en fräsch butik och attraktiva skyltningar. I arbetet ingår att hålla butiken ren och snygg, packa order som kommer i vår webbshop och hålla kontakt med dina kollegor i de andra butikerna och på huvudkontoret i Alingsås.
Som butikssäljare på Cinnamon förser du våra kunder med en exceptionell kundupplevelse där du guidar våra kunder genom vårt stora utbud av skor i många färger, modeller och med storlekar från 33-47, samt tipsar om väskor och andra tillbehör.
Du kommer att få introduktion där du lär dig allt om Cinnamon och hur vi arbetar.
Vad kännetecknar Cinnamons butikssäljare?
• Du brinner för kundmötet
• Du är stresstålig, flexibel och kan ta egna initiativ
• Du är en driven och resultatorienterad person som gillar försäljning
• Har lätt för att lära nytt och utveckla dina färdigheter
• Strävar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse.
• Trivs med många olika typer av arbetsuppgifter och förstår att din del är en viktig "kugge i kugghjulet".
• Är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag som tillhandahåller snygga skor som är bra för fötterna.
Vill du vara med på vår resa och göra en verklig skillnad när det kommer till att hitta rätt skor för våra kunder? Är du den vi söker eller känner du någon som skulle vilja vara en del av vårt team?
Vi ber dig som INTE är intresserad av det här arbetet att INTE söka det. Låt de som verkligen vill ha jobbet få synas med sin ansökan.
Välkommen att maila in ditt CV och personliga brev till jobb@cinnamon.nu
och skriv ansökan "timvikarie Uppsala" i ämnesraden.
Ange dessutom var du bor och hur du får din vardag att gå ihop med denna timanställning.
Vi tillämpar löpande urval, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så är du rätt person, skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: jobb@cinnamon.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Twosouls AB
(org.nr 556754-2534)
Sysslomansgatan 6 (visa karta
)
753 11 UPPSALA
Cinnamonbutiken
