Engagerad butikssäljare deltid Skobutiken Cinnamon
Twosouls AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-17
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Vill du bli en del av det svenska skomärket Cinnamon? Nu söker vi en butikssäljare på ca 40-60% i vår fina butik i Göteborg. Butiksvana är ett krav. Kassa- och datorvana är ett måste. Tidigare arbete med skor, kläder eller fötter är meriterande. Tillträde i juli.
Du som vi söker vill göra det lilla extra för att få Cinnamonbutiken i Göteborg att få fler nya kunder genom event, samarbeten och en fräsch butik och attraktiva skyltningar. I arbetet ingår att hålla butiken ren och snygg, packa order som kommer i vår webbshop och hålla kontakt med dina kollegor i de andra butikerna och på huvudkontoret i Alingsås.
Som butikssäljare på Cinnamon förser du våra kunder med en exceptionell kundupplevelse där du guidar våra kunder genom vårt stora utbud av skor i många färger, modeller och med storlekar från 33–47, samt tipsar om väskor och andra tillbehör.
Du kommer att få introduktion där du lär dig allt om Cinnamon och hur vi arbetar.
Vad kännetecknar Cinnamons butikssäljare?
• Du brinner för kundmötet och vill hjälpa kunderna att hitta sina favoritskor.
• Du är stresstålig, flexibel och kan ta egna initiativ.
• Du är en driven och resultatorienterad person som gillar försäljning.
• Har lätt för att lära nytt och utveckla dina färdigheter
• Är en lagspelare som ställer upp för dina kollegor.
• Trivs med många olika typer av arbetsuppgifter och förstår att din del är en viktig "kugge i kugghjulet".
• Är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag som tillhandahåller snygga skor som är bra för fötterna.
Vill du vara med på vår resa och göra en verklig skillnad när det kommer till att hitta rätt skor för våra kunder?
Välkommen att maila in ditt CV och personliga brev till jobb@cinnamon.nu
Skriv ansökan Göteborg i ämnesraden. Viktigt att ange var du bor och hur flexibel du kan vara i arbetstid och att/om du är nöjd med endast ett deltidsarbete.
Startdatum och deltidsnivå kan diskuteras till viss del.
Vi tillämpar löpande urval, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag. Sista dag att ansöka är 2026-07-01
PS Vänligen sök inte detta jobb om det inte passar dig, utan låt de som är intresserade få chans att synas med sin ansökan. DS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jobb@cinnamon.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Twosouls AB
(org.nr 556754-2534)
Västra hamngatan 21 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Cinnamonbutiken Göteborg Jobbnummer
9969090