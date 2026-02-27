Engagerad barnskötare till Midsommarkransens förskolor
2026-02-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.
Välkommen till oss
Område 5 ligger i Hägersten/Älvsjös stadsdelsförvaltning där 4 förskoleenheter med totalt nio förskolor ingår; Svandammsparkens förskolor (Kastanjen, Rönneberga & Svandammsgården) Västberga förskolor (LM-gården & Metronomen), Telefonplans förskolor (Kobran & Smeden) samt Midsommarkransens förskolor (Paletten & Luren).
Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och vision där delaktighet och inflytande är två av våra hörnstenar. Vi är en stark enhet där vi har en välutvecklad organisation för kollegialt lärande mellan och inom våra förskolor. Vi arbetar utforskande, inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Det är barnets behov, intressen, tankar och teorier som ska prägla vår målstyrda undervisning.
Barnens lärprocesser synliggörs, bearbetas och utmanas vidare med hjälp av pedagogisk dokumentation. Barnens och din nyfikenhet tas tillvara för att utveckla en lärande organisation i reflektioner och andra gemensamma forum. I dessa gemensamma forum arbetar vi med enhetens fokusområde "leda tillsammans för hållbar utveckling genom pedagogiska relationer, lek och rörelse" som vi kopplar till aktuell forskning, teori och praktik. Vi lägger stor vikt på ett nära och professionellt samarbete inom förskolan och med vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Som barnskötare är du en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Där ingår att bidra till att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
Din roll
Som barnskötare ingår att:
• Samverka med kollegor, ledning och vårdnadshavare
• Aktivt delta i alla delar av barnens utbildning
• Bidra till en verksamhet som är meningsfull, rolig och trygg för alla barn
• Vara delaktig i dokumentationen av barns lärande och bidra till uppföljning och analys
• Sköta dagliga administrativa uppgifter som mejl, närvarohantering och rapportering
• Aktivt delta i arbetet med aktiva åtgärder och kränkande behandling
• Aktivt medverka i arbetet för barnsäkerhet
Annat
• Delta i APT-möten, nätverk och pedagogiska forum
• Delta i kompetensutveckling
• Vid behov samverka med andra aktörer som exempelvis skola, socialtjänst, polis och habilitering
Din kompetens och erfarenhet
• Gymnasieutbildning barn och fritidsprogrammet 2500 p
alternativt Gymnasieutbildning 2500p med kompletterande
KY-utbildning för barnskötare 1300p
alternativt examensbevis från Stockholm Stads anordnade yrkesutbildning till barnskötare
Meriterande utbildning:
• TAKK
• Utbildning inom barn i behov av särskilt stöd, BIBASS
Meriterande erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola eller annat arbete med yngre barn
• Erfarenhet av BIBASS
Nödvändig kunskap:
• Behärska svenska språket väl i tal och skrift
• Insatt i Läroplanen för förskolan, Barnkonvention och Skollag
• Grundläggande IT-kunskaper
Meriterande kunskap:
• Kunskap och erfarenhet BIBASS
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
