Engagerad assistent sökes till livfull tjej i Farstorp
2026-04-07
Hej!
Jag är en energisk, social 12-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar och min lillebror på en gård i Farstorp. Jag söker nu en ordinarie assistent till mitt team - kanske är det du?
Under dagarna går jag i skolan och annars trivs jag bäst hemma. Jag tycker om att leka med leksaker och jag är mycket påhittig. Jag tycker även mycket om att vara utomhus och att åka lådcykel.
Eftersom jag har begränsad kommunikation och kan ha svårt att visa vad jag vill behöver du vara lyhörd, tålmodig och nyfiken för att förstå mig och mina uttryck. Jag har en neurologisk krampsjukdom samt epilepsi och får olika typer av kramper. Därför behöver jag dig i min närhet hela tiden som är beredd att stötta mig om jag behöver.
Det är en fördel om du är fysiskt stark eftersom jag ibland behöver hjälp med förflyttningar. Du behöver även vara rökfri samt prata flytande svenska för att vi skall förstå varandra.
Det är viktigt för mig att du har ett genuint engagemang för arbete med människor, att du är trygg i dig själv och ser uppdraget långsiktigt. Erfarenhet är meriterande men är inget krav. Det viktigaste för mig är att vi trivs tillsammans!
Eftersom vi bor på landet behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Tjänsten:
ca 65% varierade pass under vardagar 14.00-19.30 och en helg i månaden 09.00-19.30. Under lovdagar och sommaren finns möjlighet att arbeta även dagtid samt fler timmar.
Tjänsten är ledig från och med juli månad, men det finns möjlighet att börja tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb.
