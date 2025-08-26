Engagerad assistent sökes till en strukturerad och aktiv vardag
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt fantastiska team - vi söker engagerade och glädjespridande assistenter!
Är du en ansvarsfull person som trivs med att arbeta strukturerat, men också vill bidra med glädje och engagemang i någon annans vardag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vem är vår kund? Vår kund är en 25-årig man som bor hemma med sin familj i Linköping. Han har en tydlig vardagsrutin och behöver stöd i sina dagliga sysslor och aktiviteter. Arbetet innebär att följa och stötta kunden i hans rutiner och fritidsaktiviteter, däribland träning och musik. För honom är det viktigt att omges av assistenter som sprider trygghet, energi och ett positivt förhållningssätt i vardagen.
Om rollen Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del av kundens vardag. Du hjälper honom med dagliga uppgifter, motiverar honom och ser till att han får den stöttning han behöver. Arbetet är strukturerat och kräver att du är lugn, lyhörd och pedagogisk. Samtidigt är det viktigt att du har en positiv inställning och kan bidra med glädje i arbetet. Det är dubbelbemanning, vilket innebär att du alltid jobbar tillsammans med en kollega.
Vad vi erbjuder:
Lediga tjänster med fast schemarad och timanställning.
Arbetstider i form av 12-timmarspass - dag, kväll, helg och vaken natt.
Ett rutinstyrt och stabilt arbete där du gör skillnad varje dag.
En arbetsplats där glädje och gemenskap är en självklar del av dagen.
Introduktion, handledning och utbildning för att du ska känna dig trygg i din roll.
Möjlighet att utvecklas och bli en del av ett engagerat team.
Vem är du? Vi letar efter dig som:
Är trygg, ansvarsfull och tålmodig.
Har ett pedagogiskt och lugnt bemötande.
Trivs med rutiner och strukturerat arbete.
Är lyhörd och vet när du ska ta initiativ - och när du ska avvakta.
Har en positiv inställning och kan bidra med glädje i vardagen.
Har erfarenhet eller kunskap om NPF-diagnoser (meriterande, men inget krav).
Viktigast av allt? Din inställning! Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och vill utvecklas i rollen som personlig assistent. För oss är varje framgång för våra kunder en framgång för hela teamet!Publiceringsdatum2025-08-26Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse - urval sker löpande.
Inledande timvikariat med möjlighet till tillsvidareanställning.
Familjen har husdjur.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Redo för ett meningsfullt och stabilt arbete där du kan göra skillnad och samtidigt sprida glädje? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
via mejl
E-post: arbete.linkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ung man i Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), http://www.omsorgsgruppen.se Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
Områdeschef
Adaleta Pasic adaleta.pasic@omsorgsgruppen.se 072-6480884 Jobbnummer
9475265