Engagerad assistent sökes till aktiv och kreativ tjej
2025-10-21
Mölndal
Göteborg
Härryda
Partille
Vi söker en engagerad kvinnlig personlig assistent på deltid till en glad, kreativ och aktiv tjej på 27 år. Hon älskar simning, framerunning, bakning, konst, resor, djur - och varför inte ett besök på Liseberg då och då? Just nu bor hon hemma hos sina föräldrar, men letar efter sin egen lägenhet. Hon lever med Dandy-Walker och CP (ataxi) och behöver stöd med bland annat förflyttningar, personlig omvårdnad och kommunikation. Som assistent blir du en central del av vardagen, där du både stöder i praktiska uppgifter och sociala aktiviteter, hjälper till att skapa trygghet och struktur, och bidrar till en aktiv, rolig och glädjefylld tillvaro.
På vardagar är hon på daglig verksamhet mellan 8:00 och 14:30, där hon arbetar i en secondhandbutik. Efter arbetsdagen möts hon av sin assistent med taxin - då kan ni tillsammans promenera med den lilla hunden, laga mat eller hitta på andra aktiviteter, som ett frisörbesök eller ett besök på habiliteringen. Hon har tydliga och strukturerade rutiner, som visar vad som ska göras och hur - till exempel kvällsrutiner och duschdagar - vilket skapar trygghet och tydlighet både för henne och för dig som assistent.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att hitta en assistent som bidrar till trivsel och gott samarbete.
Arbetsuppgifter: Förflyttningar och ADL-stöd.
Matlagning och hushållssysslor.
Stöd vid kommunikation, träning och sociala aktiviteter.
Följa med till badhuset, resor och aktiviteter.
Hjälp med klädval och på- och avklädning.
Läsa text (tidningar, TV mm.)
Ta hand om och promenera med hunden.
Vi söker dig som: Har god fysisk form och är redo att hjälpa till vid alla förflyttningar och personlig omvårdnad.
Är simkunnig, eftersom bad är en viktig del av fritiden.
Har körkort och är trygg med att köra hennes bil.
Är rökfri och tål pälsdjur.
Har grundläggande kunskaper i svenska (tal och skrift).
Vi tror att du är: Positiv, lyhörd och mjuk i ditt bemötande.
Påhittig, humoristisk och lugn.
Självständig och flexibel, men trivs med rutiner.
Driven, initiativtagande och aktiv, som gillar att skapa glädje i vardagen.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avtal: Tjänsten startar som timanställning för att ge er båda möjlighet att känna efter och säkerställa att samarbetet fungerar bra. När allt fungerar smidigt och ni trivs tillsammans övergår timanställningen till deltid.
Arbetspass:Eftermiddag, kväll och natt med jour, samt helger. Mer dagtid under lov och ledigheter.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
• --> För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
