Engagerad assistent sökes till 9årig flicka i Järna - vikariat 75%
Hej!
Nu söker jag två nya stjärnor till mitt assistansteam, är en av dem du?
Jag är en härlig, social 9-årig tjej som bor i Järna med min familj. Jag har många intressen och kan själv förmedla vad jag vill. Eftersom jag har SMA1 är mina muskler svaga och ibland behöver jag någon som kan vara mina armar och ben, som kan hjälpa mig utföra de aktiviteter jag tycker om samt stötta mig i det dagliga.
Erfarenhet är inte ett krav utan det viktigaste är att vi trivs tillsammans. För mig är det viktigt att du pratar flytande svenska så vi förstår varandra. Det förekommer även en del lyft och jag önskar därför att du är i fysisk god form.
Du kommer främst arbeta hemma hos mig men eftersom din arbetsplats är där jag befinner mig behöver du vara flexibel.
För att kunna arbeta hos mig behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsterna:
Långtidsvikariat 75% varierade tider dag/kväll/vaken natt.
Korttidsvikariat med möjlighet till förlängning 75% varierade tider dag/kväll/vaken natt.
Tillträde enligt överenskommelse.
Eftersom jag är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister och det är en fördel om du beställt det inför en eventuell intervju. Du beställer det via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta assistanskoordinator Linnea Bengtsson på linnea.bengtsson@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb.



För detta jobb krävs körkort.
