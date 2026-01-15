Engagerad Arbetsterapeut till hemsjukvården i Ystads kommun
2026-01-15
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som Arbetsterapeut arbetar du gentemot Ystads invånare inom den kommunala primärvården. Du utför sedvanliga Arbetsterapeutiska arbetsuppgifter med ett tydligt fokus på individuella behov för att skapa bästa möjliga kvalitet och självständighet i vardagen.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där arbetet präglas av ett patientcentrerat förhållningssätt. En central del av uppdraget är att genomföra individuella funktions- och aktivitetsbedömningar, planera, utforma och följa upp rehabiliteringsinsatser- i nära samverkan med patient, anhöriga och övrig personal.
I rollen ingår även förskrivning av medicintekniska hjälpmedel.
Vidare ansvarar du för handledning, instruktion och rådgivning till patienter, anhöriga och personal för att säkerställa ett tryggt och säkert genomförande av insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut med god kännedom om både regional och kommunal hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet inom yrket, vilket är ett krav för tjänsten. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella team ser vi det som meriterande, liksom om du har kunskap om och intresse för framtida utveckling och förändringsarbete inom vård- och omsorgsområdet.
I uppdraget ingår att arbeta både självständigt och i samverkan med andra professioner. Du förväntas kunna fatta egna beslut, göra professionella bedömningar och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på lyhördhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga, då du möter patienter med varierande behov och livssituationer.
Du har god datorvana och erfarenhet av att dokumentera. Tjänsten kräver även att du innehar B-körkort samt har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att bidra till hög kvalitet i vård och omsorg.
Är du en omtänksam och driven Arbetsterapeut som söker nya utmaningar och vill vara med och skapa bästa möjliga vård för våra patienter?
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
