Engagerad arbetsmiljökonsult till Växjö kommuns HR-avdelning
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen / Arbetsmiljöjobb / Växjö Visa alla arbetsmiljöjobb i Växjö
2026-07-27
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsmiljökonsult till enheten Arbetsmiljö och kvalitet inom HR-avdelningen. Enheten har ett brett uppdrag och arbetar med frågor inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap, chefsrekrytering, uppföljning, analys och personalstatistik samt strategisk kompetensförsörjning. Vårt övergripande mål är att bidra till att Växjö kommunkoncern är en hållbar och hälsofrämjande arbetsplats.
Genom att både stärka det som fungerar väl och samtidigt identifiera, förebygga och åtgärda risker skapar vi goda förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Tillsammans stödjer vi Växjö kommuns förvaltningar, bolag och förbund i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i nära samverkan med huvudskyddsombud och skyddsombud.
Som arbetsmiljökonsult arbetar du både strategiskt och verksamhetsnära med arbetsmiljöfrågor. En viktig del av uppdraget är att vara med och utveckla och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, där du bidrar med struktur, metodik och långsiktighet I denna tjänst kommer du att ha ett särskilt fokus på räddningstjänstens verksamhet. Utifrån organisationens behov kan du även komma att stödja och arbeta mot andra verksamheter inom Växjö kommunkoncern.
I rollen ingår bland annat att:
• stötta chefer i att planera, genomföra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
• genomföra kartläggningar, riskbedömningar och analyser
• utveckla och implementera arbetssätt, rutiner och stödverktyg
• hålla utbildningar och workshops inom arbetsmiljöområdet
• ta fram underlag, rapporter och tjänsteskrivelser
• följa upp insatser och analysera resultat
• samverka nära med räddningstjänsten och andra verksamheter
Arbetet innebär stor närvaro ute i verksamheterna.Kvalifikationer
Vill du vara med och skapa arbetsplatser där människor mår bra och kan prestera hållbart över tid?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsmiljöarbete och som vill vara med och utveckla arbetet vidare tillsammans med oss. Du har goda kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och du har förmåga att omsätta dessa i praktiken.
Känner du att detta stämmer in på dig? Då kan du vara den vi söker.
För att trivas i rollen som arbetsmiljökonsult behöver du ha erfarenhet och kunskap om förändrings-, utvecklings- eller förbättringsarbete och vara van vid att arbeta i verksamhetssystem. Vi ser gärna att du har akademisk utbildning inom arbetsmiljöområdet eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete, gärna i en större organisation eller inom offentlig verksamhet.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Du är saklig, tydlig och trygg i dina bedömningar, även när olika perspektiv behöver vägas samman, och du har god förmåga att på ett pedagogiskt och begripligt sätt förmedla arbetsmiljörelaterad information i organisationen.
Du är en trygg och professionell partner till verksamheten som både stöttar, vägleder och vid behov kan ställa krav. Med din analytiska förmåga hanterar du komplexa frågor, skapar struktur och driver förändring framåt. Du är flexibel, prestigelös och bygger lätt förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Vi ser framemot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLF 16/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Vision nås via kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
10012095