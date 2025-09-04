Energitekniker till Ömangruppen i Vetlanda/Nässjö!
2025-09-04
PropTech Energy är en koncern med åtta innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll samt JFK. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en engagerad energitekniker som vill vara med och göra skillnad? Nu söker vi på Ömangruppen en ny kollega till vårt team i Vetlanda/Nässjö. Hos oss får du arbeta nära både kunder och kollegor i ett prestigelöst team där samarbete, engagemang och kvalitet alltid står i fokus. Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående, flexibel och som vill bidra till hållbara energilösningar för våra kunder. Hos oss blir du en viktig del av helheten och får möjlighet att växa tillsammans med både teamet och våra kunder. Ta chansen och bli en del av Ömangruppen, vi ser fram emot att lära känna dig!
Mitt namn är Viktor och jag arbetar som serviceledare på Ömangruppen höglandet. Jag söker nu en energitekniker till vår verksamhet i Nässjö/Vetlanda . Med mig som chef och en del av vårat härliga gäng på höglandet kan du förvänta dig en utvecklande resa. Här hjälper, stöttar och pushar vi varandra till att lyckas. Och tillsammans ser vi till att det ska vara kul att gå till jobbet ." - Viktor Sturedahl, Serviceledare
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som energitekniker hos oss på Ömangruppen arbetar du med servicearbete inom områden som ventilation, styr/regler, kyla och värme/energi. Du ser till att ditt arbete ute hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader. Du etablerar och underhåller relationer med såväl nya som befintliga kunder. Du ansvarar för att självständigt driva projekt.
• service och underhåll
• genomföra felsökningar
• utföra mindre servicemontage
• injusteringar och styr- och regler
• akutservice ute hos kund
• bedriva merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning eller erfarenhet av el, kyla, vvs och/eller ventilation
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som energitekniker är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll med många kontakter och höga krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och kan arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga.
Social Hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Vetlanda/Nässjö med omnejd
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Viktor Sturedahl +46380311389
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-10-04.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
