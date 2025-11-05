Energitekniker styr- och regler till Ömangruppen i Helsingborg!
2025-11-05
PropTech Energy är en koncern med åtta innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll samt JFK. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en energitekniker med erfarenhet inom el, styr och regler och är redo för nästa steg i karriären?
Vi söker dig som brinner för teknisk problemlösning, gillar kundkontakt och motiveras av att skapa smarta, energieffektiva lösningar. Hos oss i Helsingborg blir du en del av ett engagerat team med sju energitekniker och en servicechef som tillsammans utvecklar och optimerar våra kunders fastigheter. Här får du arbeta brett inom drift, energi och automation med stor frihet och möjlighet att påverka. Välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är Peter och jag arbetar som servicechef på Ömangruppen i Helsingborg. Som chef vill jag att vi i laget strävar mot samma mål och alltid sätter kunden i fokus. Ett nära och engagerat samarbete, både med kollegor och kunder, är avgörande för att lyckas. Jag ser fram emot din ansökan!" - Peter Martinsson, Servicechef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsbetsuppgifter
Som energitekniker inom styr & regler kommer du främst att utföra arbeten hos våra serviceavtalskunder. Du kommer självständigt planera, samordna och utföra service samt större och mindre ombyggnadsuppdrag åt våra kunder inom styr & regler. Ingen dag är den andra lik och resultatet av ditt arbete hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra serviceuppdrag och driftunderhåll av fastighetsautomation
• genomföra felsökningar, programmering, driftsättning och dokumentation av nya och befintliga system
• rapportera avvikelser och bristfälligheter i material eller arbeten
• medverka vid planeringen av förebyggande underhållsarbete
• uppföljning och återrapportering
• skapa och bibehålla goda kundkontakter
• genomföra projektering och konstruktion
• elarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning och erfarenhet av styr och regler
• Utbildning och erfarenhet av kyla, el, vvs och/eller ventilation
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office.
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som person är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll med många kontaktytor och höga krav på service. Du tar egna initiativ och arbetar självständigt med stort ansvar. Samtidigt värdesätter du samarbete och bygger goda relationer med både kunder och kollegor. Din servicekänsla och kommunikativa förmåga gör dig till en uppskattad del av teamet.
Social Hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Helsingborg
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Martinsson på +46423009484
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-12-05.
