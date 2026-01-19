Energistrateg till samhällsplaneringsavdelningen
Vill du bidra till Hallands gröna omställning och framtidens energisystem? Vi söker en strateg med fokus på energi som vill driva utvecklingen mot en effektiv och hållbar energianvändning.
Hos oss får du en nyckelroll i att samordna aktörer, stärka samarbeten och skapa förutsättningar för ett robust energisystem i Halland.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som strateg med fokus på energi innebär att driva och utveckla energirelaterade frågor i en regional utvecklingskontext. Arbetet syftar till att främja en effektiv och ändamålsenlig användning av och tillgång till energi och minska energianvändningens klimatpåverkan
Som strateg kommer du att:
- Samordna och utveckla samarbeten inom energiområdet tillsammans med statliga myndigheter, halländska kommuner, energibolag, näringslivet och andra aktörer.
- Vara drivande i samverkansplattformen EnergiNav, som ska bidra till grön omställning, stärkt näringslivsutveckling och ett robust energisystem i Halland.
- Stärka dialogen mellan aktörer som påverkar utvecklingen av det halländska energisystemet.
- Sätta energifrågor i ett samhällsplaneringsperspektiv, bland annat inom Region Hallands arbete med regional fysisk planering.
- Delta i regionalt samarbete med andra regioner.
- Hantera andra uppgifter inom energiområdet, exempelvis remisshantering.
Om arbetsplatsen
Vi på samhällsplaneringsavdelningen i Region Halland har ansvaret för långsiktig strategisk planering och ska bidra till regional utveckling inom flera områden. Arbetet sker i en utvecklingsinriktad miljö med stora möjligheter till lärande. Det regionala utvecklingsarbetet utförs i nära samarbete med kollegor från andra delar av den egna organisationen samt Hallands kommuner, angränsande regioner, myndigheter med flera. Vi utvecklar Halland genom att ta fram beslutsunderlag till politiker, bjuder in till samverkan, bidrar med kunskap till nytta för andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet och mycket mer.
Tjänsten tillhör verksamhetsområde samhällsplanering, som är den del av Regional utveckling, på Regionkontoret. Andra professioner i verksamheten är processledare och strateger som hanterar uppdrag inom fysisk planering, infrastruktur, kollektivtrafik, klimat- och miljöarbete och bredband.
I rollen som Energistrateg så kommer du vara en del av avdelningen. Du kommer också ingå i en mindre grupp på avdelningen, Energikontoret Halland, som har energi som sitt fokus, Verksamheten består av en blandning av kompetens vilket bidrar till det utvecklande arbetssättet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Universitets- eller högskoleutbildning inom samhällsplanering, energi, klimat och/eller miljö, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Mycket god kunskap om energifrågor på lokal, regional och nationell nivå.
- God stilistisk förmåga i skrift och förmåga att hålla muntliga presentationer.
- Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
- Kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete inom energifrågor eller annat samhällsbyggnadsområde, där detta varit ditt huvudsakliga arbetsområde.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att leda och driva större utvecklingsprocesser i samverkan med andra.
- Tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation eller med liknande uppdrag.
Vi ser gärna att du även har förmåga och erfarenhet av att analysera och tolka komplexa data och information. Som person är du självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att driva och strukturera dina uppdrag. Du är flexibel och kan anpassa dig till föränderliga situationer. Du är stabil, tänker strategiskt med ett brett och långsiktigt perspektiv och gör nödvändiga avvägningar och prioriteringar. Dessutom har du god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
