Energiska medarbetare till lackering sökes! - AB Söder & Co Consulting - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Vetlanda

AB Söder & Co Consulting / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Vetlanda2021-04-072021-04-07Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att racka metallprofiler som förbereds för lackering. Du kommer jobba med andra personer på en lackline där engagemang och vilja är viktigt.Det ingår även att avsyna profiler så att kvaliteten upprättshålls. Arbetstiderna är tvåskift eller natt.Även andra sysslor kan förekomma som komplement till detta jobb.Du som söker detta jobb är energisk och gillar högt tempo. Du ska ha en positiv framtoning och även vara fysisk stark då jobbet kräver en hel del lyft.Du tycker det är viktigt med en god arbetskultur och du ställer upp för kollegor och bidrar till en trevlig och produktiv atmosfär.Att du sköter tider, etc. ser vi som en självklarhet. Meriterande är om du tidigare har jobbat inom industri.Sök jobbet redan idag, tjänsterna tillsätts löpande. För rätt person så finns goda möjligheter till en långsiktig arbetsrelation.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-22AB Söder & Co Consulting5674716