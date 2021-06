Energiska medarbetare sökes till flera uppdrag! - AB Söder & Co Consulting - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Vetlanda

AB Söder & Co Consulting / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Vetlanda2021-06-302021-06-30Vi söker nu dig som är sugen på att börja jobba inom tillverkningsindustrin. Som produktionsmedarbetare hos våra kunder kan arbetsuppgifterna variera något, allt ifrån montering och tillverkning till truckkörning och lagerarbete. Vi är även intresserade av svetsare, manuell samt robot.Du ska kunna jobba tvåskift samt att nattarbete i vissa fall kan förkomma.Om du söker ett spännande och utmanande industrijobb så kan detta vara något för just dig!Vi ser gärna att du som söker detta jobb har några års arbetslivserfarenhet, gärna inom industri. Du är sugen på en ny utmaning och är redo för att ta dig an ett jobb som kräver flexibilitet, ansvarskänsla och noggrannhet. Som person är du driven och lägger stor vikt i att slutföra dina arbetsuppgifter med bra resultat. Truckkort är meriterande men är ej ett krav.Vi lägger stor vikt vid din personlighet samt att du ska kunna behärska svenska väl i tal och skrift.Då vi gör löpande urval tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-06AB Söder & Co Consulting5837632