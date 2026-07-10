Energisk VD, affärspartner till www.reapriser.nu
Sjöberg, Dennis / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-07-10
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
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Vad vi söker efter
En person som är energisk och vill bli framtidens VD för Google första plats när man söker efter ordet Reapriser. Som förstår att vi är början av resan och vill arbeta uteslutande på ägar basis med provisionslön. Den matematitiska formeln om att vara 1 först sen 2 sen 4 sen 8 sen 16 sen 32 sen 64 sen 128 och snart miljontals av kunder. Alla älskar REAPRISER och resan mot atmosfären i att vara den marknadsplatsen som alla minns namnet på utan att Googla det vill säga www.reapriser.nuPubliceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du leds av majoritets ägaren och utför samtliga arbetsmoment i verksamheten som att anställa personal, ha möten och därmed förenliga arbetsmoment.
Provisions baserad lön
Som en del av anställningen blir du delägare till marknadsplatsen om du presterar och har ett vinnar huvud.
Vi erbjuder dig inga skyddsnät genom garanti lön utan du arbetar uteslutande på provisions basis. Och erfår din lön genom företagets omsättning.
Meriter och annat
Du skall vara helt vit i alla system då vi utför kontroller som belastningsregister samt skuld saldo en kredit upplysning helt enkelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: Hej@reapriser.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkställande direktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis Arbetsplats
Reapriser earthquake tech Kontakt
Ägare av marknadsplatsen www.reapriser.nu
Dennis Kristoffer Sjöberg Hej@reapriser.nu 0725608405 Jobbnummer
10000162