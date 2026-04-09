Energisk personlig assistent till livsglad kille med Downs syndrom
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping
2026-04-09
OM JOBBET
Välkommen till en av de mest unika och inspirerande arbetsplatserna du kan tänka dig!
Vår arbetsplats (20 min från stan) ligger på en fantastisk plats, omgiven av lummig skog och frisk luft. Här har vi inte bara ett hem, utan också en egen pool och möjlighet till daglig friskvård.
VAD VI SÖKER
Vi söker nu en assistent som vill bli en del av vår glada och energiska vardag. Du kommer att arbeta nära en fantastisk kille med Downs syndrom, som för oss är som en bästa vän och en solstråle i vårt team. Han älskar att vara ute i naturen, ta långa promenader och leka utomhus - aktiviteter som är en självklar del av hans dag. Bada är också en favorit, och vi ser till att skapa roliga och utvecklande aktiviteter som ger honom en aktiv och självständig vardag.
Som assistent kommer du att vara en stor del av hans dagliga liv. Du hjälper honom med allt från måltider och personlig hygien till att kommunicera genom teckenspråk. Han är en person med mycket energi och ett stort hjärta, men precis som alla människor har han sina stunder av trots och utmaningar - det är då du som assistent får chans att visa tålamod och kreativitet. Han kan vara lite trotsig ibland, men hans positiva attityd och glädje smittar alltid av sig, och han är vår stora solstråle.
VAD VI SÖKER HOS DIG
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att skapa en meningsfull och aktiv vardag för andra, och som är redo att ta dig an de utmaningar och glädjeämnen som kommer med arbetet. Du gillar att vara aktiv, är i god fysisk form och har ett naturligt tålamod. Du har en positiv inställning och en vilja att göra skillnad i någon annans liv. Vi tror på att du har ett intresse för teckenspråk, och om du inte har erfarenhet så kommer du att få den utbildning du behöver för att kunna kommunicera på bästa sätt.
Erfarenhet från liknande arbete inom vård och omsorg eller pedagogik är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personlighet och din vilja att skapa en fin och utvecklande relation med vår kund. Vi ser gärna att du är lugn, trygg och har en förmåga att hantera olika situationer med ett öga för detaljer och en förmåga att ligga steget före.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbetstiden är fördelad på på både dagar och kvällar samt varannan helg. Tjänsten är på 80% med möjlighet till extrapass.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Jag behöver ha en ny assistent så snart som möjligt och är vi rätt för varandra kommer vi överens om startdag.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-05-09. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
