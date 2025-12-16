Endoskopist till kirurgkliniken i Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-12-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Endoskopienheten är en del av kirurgkliniken och servar hela regionen med endoskopiska undersökningar samt mindre kirurgiska ingrepp. Vi har en egen operationssal och uppvakningsavdelning där vi vårdar patienter efter ingrepp. Patienterna kommer både hemifrån och från andra avdelningar inom sjukhuset.
Vi utför ett brett spektrum av endoskopiska undersökningar, däribland koloskopier, gastroskopier, cystoskopier, ERCP och EUS. Undersökningarna genomförs i team bestående av undersköterska, sjuksköterska och läkare, eller skoperande sjuksköterska. Idag har vi tre skoperande sjuksköterskor - två som utför koloskopier och gastroskopier samt en som utför cystoskopier.
På vår operationssal utför vi främst inläggning av pacemakrar och venportar, men även andra mindre kirurgiska ingrepp såsom ljumskbråcks- och åderbråcksoperationer. Här arbetar våra egna operationssköterskor tillsammans med en allmän sjuksköterska, undersköterska och kirurg för att säkerställa en trygg och effektiv vårdprocess.
Det är en trygg och erfaren grupp med låg personalomsättning. Två tredjedelar av personalen är sjuksköterskor och en tredjedel undersköterskor. Många har arbetat här länge, vilket bidrar till en stabil och positiv arbetsmiljö där nya medarbetare snabbt känner sig välkomna och trygga.
Vi har ett gott arbetsklimat med hög trivsel och ett öppet samarbetsklimat där alla bidrar till verksamhetens utveckling. Arbetsplatsen är strukturerad och välplanerad med dagliga check in möten samt regelbundna pulsmätningar för att följa upp arbetsmiljön. Vi arbetar i nära samverkan med andra yrkesgrupper vilket bidrar till en effektiv och trygg vårdprocess.
En av våra erfarna endoskopister går nu i pension, därför söker vi en ny endoskopist som vill ta steget in i vårt skoperande team och bli en viktig del av vår framtid!Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Att arbeta som endoskopist innebär ett varierat och tekniskt stimulerande arbete i en högspecialiserad miljö. Du blir en viktig del av ett strukturerat team med fokus på samarbete och där patienten alltid står i centrum.
I rollen ingår bland annat:
* Bedöma och behandla patienter med gastrointestinala sjukdomar med fokus på trygg och säker vård.
* Utföra diagnostiska och terapeutiska endoskopiska ingrepp med hög precision.
* Arbeta nära läkare i ett strukturerat team för att säkerställa högkvalitativ vård.
* Ge stöd och trygghet till patienten före, under och efter undersökning genom tydlig information och ett lugnt bemötande.
* Arbeta med avancerad medicinsk-teknisk utrustning med hög noggrannhet och följa gällande hygienrutiner.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en gedigen anpassad efter dina individuella behov. Den är uppdelad i olika moment koloskopimottagning, gastroskopimottagning, och uppvakningsenheten och innehåller regelbundna reflektioner tillsammans med handledare och chef.Kvalifikationer
* Är legitimerad sjuksköterska med utbildning och gärna erfarenhet inom endoskopi.
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära läkare och kollegor.
* Är trygg i din yrkesroll, lösningsorienterad och har ett tekniskt intresse.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 909/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Marie Jonsson marie.b.jonsson@kronoberg.se 0470-58 79 29 Jobbnummer
9646453