Endoskopienheten söker ny sjuksköterska
2025-10-23
Vill du bli en del av en arbetsgrupp som värnar om varandra och har roligt tillsammans?
Välkommen till endoskopienheten, magtarm-medicinska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
På endoskopienheten har vi endast mottagning dagtid. Vi utför endoskopiska undersökningar, framförallt polikliniskt, men även akut på inneliggande patienter.
På endoskopienheten har vi endast mottagning dagtid. Vi utför endoskopiska undersökningar, framförallt polikliniskt, men även akut på inneliggande patienter.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team med assistent, undersköterska/sjuksköterska och skopist, läkare/skoperande sjuksköterska vid endoskopiska undersökningar.
Du har en patient åt gången och din huvudsakliga uppgift är att tillsammans med assistenten förbereda inför undersökning, sätta perifier venkateter, journalföra, observera patienten under undersökningen, ge läkemedel vid behov och vara behjälplig till assistenten och skopisten. Du kommer även inskolas i rollen som assistent och då arbetar du närmast skopisten och assisterar denne.
Undersökningstiden varierar från 30 minuter till några timmar. Du får en inskolning anpassad efter dina behov och har alltid en kollega tillgänglig att fråga vid undersökningarna då ni arbetar i team. När du blivit varm i kläderna finns det möjlighet att gå utbildning i patientstyrd sedering och ge Propofol självständigt. Om du vill veta mer är du välkommen att besöka oss under en dag.
Är du intresserad så finns det möjlighet att vidareutbilda dig framöver inom området. I så fall får du möjlighet att på arbetstid studera två år på halvfart för att specialisera dig till skopist och därefter självständigt kunna genomföra olika endoskopiska undersökningar.
Arbetsgrupp
I dag är vi ett härligt gäng på drygt 20 medarbetare, både undersköterskor och sjuksköterskor som trivs att arbeta tillsammans. Vi hjälps åt och är delaktiga i att nå våra gemensamma mål. Många har arbetat flera år i verksamheten så det finns erfarna kollegor till din hjälp.
På skopirum samarbetar assistent, sjuksköterska och skopist för att patienten ska ha det bra under undersökningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är en fördel om du har några års erfarenhet i yrket. Tidigare erfarenhet av endoskopiska undersökningar är meriterande. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö. Du är noggrann och kvalitetsmedveten samt villig att bidra till utvecklingen av verksamheten. Du reflekterar över och diskuterar din kunskap och dina insatser och är positiv till att ge och få återkoppling. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi söker dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus snabbt vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Du har ett strukturerat arbetssätt med förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Det är viktigt för dig att ge god och säker vård. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar i det dagliga arbetet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
