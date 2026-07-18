En Undersköterska sökes för uppdrag i Markaryd med start v 31
Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Markaryd Visa alla undersköterskejobb i Markaryd
2026-07-18
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Nu söker vi en Undersköterskor som kan starta v.31 för uppdrag i Markaryd.
Uppdragen är inom SÄBO och Korttidsboende
Uppdragstid: from v 31-31/8
Erfarenhet som Undersköterska 1-2 år
Behärska svenska språket
Ej krav på körkort
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CV
Bevis på Skyddad yrkestitel
En Referens
Du kan endast söka detta uppdrag i fall du är utbildad Undersköterska.
Vi kan stå för boende om du inte bor i närheten av Markaryd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uska Markaryd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
285 31 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10005928