En tonåring söker en kvinnlig personlig assistent i Kalmar
Akria Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-11-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akria Personlig Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Mönsterås
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent åt en 13 årig tjej i Kalmar. Kunden har en muskelsjukdom. Tjänsten omfattar ca 75% och arbetspassen är förlagda tidiga mornar, kvällar och helger. Vid lov jobbar man dagtid. Det är därför önskvärt att du kan arbeta tidiga mornar, kvällar, helger och på lovdagar dagtid.
Kunden söker en kvinna som sin personliga assistent. Du som söker bör ha bil och körkort. Utifrån kundens önskemål ska du som söker vara rökfri och dela kundens intressen för djur. Du bör därför inte vara allergisk och tycka om att omge dig med djur.
Du som söker ska ha stor arbetsmoral. Vi ser gärna att du har erfarenhet av personlig assistent sedan tidigare eller liknande yrken. Stor vikt kommer att läggas på personkemin.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdagen har gått ut.
Varmt välkommen in med din ansökan.
Önskar vi på Akria Personlig Assistans i Kalmar
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akria Personlig Assistans AB
(org.nr 559218-6521) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Palm malin.palm@akria.se Jobbnummer
9601599