En Textilslöjdslärare och gärna ytterligare ett ämne till Skogskällan
Huddinge kommun, Skogskällan / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-26
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Skogskällan är en enparallellig F-3 och treparallellig 4-6 skola. På Skogskällan arbetar våra engagerade och kompetenta pedagoger att med hjälp av anpassningar och ett inkluderande arbetssätt stötta eleverna till att nå sin fulla potential. Fritidshemmet är uppdelat mellan fritids F-3 och Eftis 4-6 som i samverkan med skolan arbetar för att utveckla våra elever både akademisk och socialt. Skolans fantastiska läge, med närhet till natur och idrottsanläggning inspirerar och möjliggör olika typer av utomhusaktiviteter under skoldagen. På Skogskällan arbetar vi för en rolig och stimulerande rastverksamhet där elever och personal tillsammans skapar aktiviteter anpassade efter olika åldrar och intressen. Vi söker nu två lärare, en Textilslöjdslärare och en Träslöjdslärare till våra fina skola! Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Att vara lärare och professionell pedagog i Huddinge kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.Profil
Du är legitimerad Textilslöjdslärare för åk 3-6 och du är väl förtrogen med LGR22 och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du även är behörig i andra ämnen utöver textilslöjd.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Kenneth Campbell: kenneth.campbell@huddinge.se
Tillträde 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334445". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Källbrinksvägen 55 (visa karta
)
141 31 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Skogskällan Kontakt
Biträdande Rektor
Kenneth Campbell kenneth.campbell@huddinge.se 0701988041 Jobbnummer
9981132