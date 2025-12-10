En strateg med fokus på kommunens IT-leverans
2025-12-10
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
I en tid då digital infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling söker vi dig som med struktur, samarbetsförmåga och teknisk förståelse kan hålla ihop vår IT-leverans. Vi letar efter en person som har en fot i teknikens värld och den andra i verksamhetens behov - någon som ser helheten, bygger relationer och skapar förutsättningar för att våra IT-tjänster ska fungera och utvecklas i takt med kommunen.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill har en central roll i att hålla ihop vår outsourcade IT-drift och samordna kontakten med våra strategiska IT-leverantörer. I den här rollen är du navet mellan kommunens verksamheter, vår IT-driftpartner och andra leverantörer. Du ansvarar för att följa upp leveranser, säkerställa att avtal följs och att våra IT-tjänster håller hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att bidra till kommunens digitaliseringsarbete genom att stötta verksamheterna i deras behov och utvecklingsinitiativ. Tjänsten erbjuder en varierad vardag där du får kombinera operativ samordning med strategiskt utvecklingsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna och följa upp IT-leveransen i samarbete med vår driftpartner
• Vara kontaktperson gentemot strategiska IT-leverantörer
• Säkerställa att avtal, SLA:er och leveranser följs upp och dokumenteras
• Delta i kravställning och upphandlingar ur ett IT-perspektiv
• Stötta kommunens verksamheter i digitaliseringsfrågor
Du skulle bli en del av den nyinrättade digitaliserings-/IT-avdelningen, som ansvarar för IT-drift/leverantörsstyrning, digitalisering och informationssäkerhet. Just nu pågår en översyn av hur vi jobbar och fördelar arbetet emellan oss på bästa sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med it-leverantörsstyrning eller it-samordning, gärna i en kommunal eller annan offentlig verksamhet. Du har god förståelse för IT-drift och outsourcing, och är van vid att följa upp avtal och SLA:er. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att kommunicera både med tekniska specialister och verksamhetsrepresentanter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har ett genuint intresse för att bidra till digital utveckling. Du kan jobba självständigt och i team samt har lätt för att bygga relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av systemförvaltning, digitaliseringsarbete i offentlig sektor, kunskap om upphandling enligt LOU, erfarenhet av licenshantering och ITIL-processer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Kinda kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Petter Brusling petter.brusling@kinda.se
9636919