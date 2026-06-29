En säljroll för dig som gillar affärer, människor och tempo
Jovi Konsult AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vi söker inte efter en "vanlig" konsultchef – vi söker dig som vill in i ett bolag som siktar högt, vågar utmana och gör saker med hjärta. Jovi kommer från ordet jovialisk – hjärtlig, gemytlig och trevlig – och det är exakt den känslan vi vill att både kunder och konsulter ska möta hos oss.
På Jovi "leker vi inte kontor" – vi gör det som behövs för att vinna affärer, leverera kvalitet och bygga relationer som håller. Vi är vassa på det vi gör och vi växer vidare i Malmö.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som konsultchef har du har ett tydligt fokus på försäljning av våra bemanningslösningar inom blue collar – främst mot industri och logistik. Du jobbar aktivt med att hitta nya kunder, boka möten, driva dialoger och skapa samarbeten som ger resultat.
Rollen är en 360‐roll, vilket innebär att du med tiden tar ett bredare ägandeskap: från nykundsbearbetning till att bygga teamet av konsulter som levererar hos kund. Du får möjlighet att växa i ansvar och bredda ditt uppdrag i takt med att du lyckas i affären.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:
Nykundsbearbetning och kartläggning av marknaden i Skåne
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer inom industri och logistik
Annonsering, urval och intervjuer
Rekrytering, anställning och onboarding av konsulter
Personaladministration (bemanning av uppdrag, tidrapporter m.m.)
Coachning och personalansvar för konsulter ute på uppdrag
Vara ute och träffa kunder och konsulter i deras vardag
Hjälpa dina kollegor – vi gör det här som ett teamBakgrund
Du kanske har jobbat med försäljning, bemanning eller konsultverksamhet tidigare – eller så har du skaffat dig din affärsförståelse på annat sätt. Det viktigaste för oss är att du har driv, gillar tempo och triggas av att skapa affärer och bygga relationer.
Du har ett tydligt kundfokus, vågar ta kontakt och följer upp. Du gillar att vinna – men du gör det schysst, med energi och med hjärtat på rätt ställe.
Erfarenhet från produktion, industri eller lager är meriterande eftersom du lättare kan förstå kundens vardag och behov.
Körkort är ett krav, då rollen innebär resor till kunder och konsulter. Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift.
Urval
Låter det här som du? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987303-2076763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9984306