En säljroll för dig som gillar affärer, människor och tempo

Jovi Konsult AB / Säljarjobb / Malmö
2026-06-29


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Vi söker inte efter en "vanlig" konsultchef – vi söker dig som vill in i ett bolag som siktar högt, vågar utmana och gör saker med hjärta. Jovi kommer från ordet jovialisk – hjärtlig, gemytlig och trevlig – och det är exakt den känslan vi vill att både kunder och konsulter ska möta hos oss.
På Jovi "leker vi inte kontor" – vi gör det som behövs för att vinna affärer, leverera kvalitet och bygga relationer som håller. Vi är vassa på det vi gör och vi växer vidare i Malmö.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Arbetsuppgifter
Som konsultchef har du har ett tydligt fokus på försäljning av våra bemanningslösningar inom blue collar – främst mot industri och logistik. Du jobbar aktivt med att hitta nya kunder, boka möten, driva dialoger och skapa samarbeten som ger resultat.
Rollen är en 360‐roll, vilket innebär att du med tiden tar ett bredare ägandeskap: från nykundsbearbetning till att bygga teamet av konsulter som levererar hos kund. Du får möjlighet att växa i ansvar och bredda ditt uppdrag i takt med att du lyckas i affären.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara:

Nykundsbearbetning och kartläggning av marknaden i Skåne

Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer inom industri och logistik

Annonsering, urval och intervjuer

Rekrytering, anställning och onboarding av konsulter

Personaladministration (bemanning av uppdrag, tidrapporter m.m.)

Coachning och personalansvar för konsulter ute på uppdrag

Vara ute och träffa kunder och konsulter i deras vardag

Hjälpa dina kollegor – vi gör det här som ett team

Bakgrund
Du kanske har jobbat med försäljning, bemanning eller konsultverksamhet tidigare – eller så har du skaffat dig din affärsförståelse på annat sätt. Det viktigaste för oss är att du har driv, gillar tempo och triggas av att skapa affärer och bygga relationer.
Du har ett tydligt kundfokus, vågar ta kontakt och följer upp. Du gillar att vinna – men du gör det schysst, med energi och med hjärtat på rätt ställe.
Erfarenhet från produktion, industri eller lager är meriterande eftersom du lättare kan förstå kundens vardag och behov.
Körkort är ett krav, då rollen innebär resor till kunder och konsulter. Du behöver även ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift.
Urval
Låter det här som du? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987303-2076763".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9984306

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