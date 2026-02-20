En ny personlig assistent till rolig kvinna i Kävlinge
2026-02-20
Vår kund är en självständig och aktiv kvinna med många intressen. Hon har en CP-skada och en synskada, vilket gör att hon behöver stöd i sin vardag. Detta inkluderar hjälp med hushållssysslor, personlig omvårdnad, träning och olika aktiviteter. Kunden är tydlig med hur hon vill ha sin assistans utförd och sköter sin planering själv, i samarbete med oss. Intressen som matlagning, bakning och träning står henne nära, så det är ett plus om du delar dessa passioner. För att säkerställa en bra kommunikation mellan dig och kunden är det viktigt att du behärskar svenska språket väl.
Din Profil:
Vi söker kvinnliga kandidater som är rökfria, mellan 30 och 45 år, och som bor i eller nära Kävlinge, Lund, Helsingborg, Lomma eller Malmö.
Körkort och tillgång till bil är en fördel för att lätt kunna ta dig till arbetsplatsen, även om kunden ofta reser med kollektivtrafik.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med personer som har CP-skada eller liknande funktionsvariationer.
Vi värdesätter om du är en ansvarsfull, flexibel och positiv person med god arbetsmoral.
Kunden söker en assistent som är lugn, händig, tekniskt kunnig och snabb på att anpassa sig till förändringar.
Eftersom kunden har astma, är det viktigt att du inte använder starka parfymer eller kosmetika och att du inte har allergi mot nötter eller skaldjur.
Arbetstider:
Arbetstiderna varierar och kan innebära pass på mellan 4 och 13 timmar, under dagtid, kvällar och helger. Dina pass börjar 06:30, det förekommer inget nattarbete. Observera att raster inte ingår under arbetspassen, och att uppdragsgivaren aldrig får lämnas ensam under arbetstid.
Vad Vi Erbjuder:
Detta är ett deltidsarbete med möjlighet till mer arbete för rätt person. Du får chansen att göra en verklig skillnad i någons liv, samtidigt som du arbetar i en miljö där kvalitet och personliga relationer värderas högt. Om du är flexibel och har förmågan att hoppa in med kort varsel, samt vill arbeta med en person som uppskattar god kommunikation och samarbete, då är detta jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
Om du känner att denna beskrivning stämmer in på dig och du är intresserad av att arbeta som personlig assistent hos vår kund, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Jobbtyp: Deltid, Vikariat
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
(org.nr 556995-4877)
244 30 KÄVLINGE Jobbnummer
