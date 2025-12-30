En ny personlig assistent till rolig kvinna i Kävlinge
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kävlinge
2025-12-30
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Kävlinge
, Lund
, Eslöv
, Staffanstorp
, Malmö
eller i hela Sverige
Vår kund är en självständig och aktiv kvinna med många intressen. Hon har en CP-skada och en synskada, vilket gör att hon behöver stöd i sin vardag. Detta inkluderar hjälp med hushållssysslor, personlig omvårdnad, träning och olika aktiviteter. Kunden är tydlig med hur hon vill ha sin assistans utförd och sköter sin planering själv, i samarbete med oss. Intressen som matlagning, bakning och träning står henne nära, så det är ett plus om du delar dessa passioner. För att säkerställa en bra kommunikation mellan dig och kunden är det viktigt att du behärskar svenska språket väl.
Din Profil:
Vi söker kvinnliga kandidater som är rökfria, mellan 30 och 45 år, och som bor i eller nära Kävlinge, Lund, Helsingborg, Lumma eller Malmö.
Körkort och tillgång till bil är en fördel för att lätt kunna ta dig till arbetsplatsen, även om kunden ofta reser med kollektivtrafik.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta med personer som har CP-skada eller liknande funktionsnedsvariationer.
Vi värdesätter om du är en ansvarsfull, flexibel och positiv person med god arbetsmoral.
Kunden söker en assistent som är lugn, händig, tekniskt kunnig och snabb på att anpassa sig till förändringar.
Eftersom kunden har astma, är det viktigt att du inte använder starka parfymer eller kosmetika och att du inte har allergi mot nötter eller skaldjur.
Arbetstider:
Arbetstiderna varierar och kan innebära pass på mellan 4 och 13 timmar, under dagtid, kvällar och helger. Dina pass börjar 06:30, det förekommer inget nattarbete. Observera att raster inte ingår under arbetspassen, och att uppdragsgivaren aldrig får lämnas ensam under arbetstid.
Vad Vi Erbjuder:
Detta är ett deltidsarbete med möjlighet till mer arbete för rätt person. Du får chansen att göra en verklig skillnad i någons liv, samtidigt som du arbetar i en miljö där kvalitet och personliga relationer värderas högt. Om du är flexibel och har förmågan att hoppa in med kort varsel, samt vill arbeta med en person som uppskattar god kommunikation och samarbete, då är detta jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-12-30Så ansöker du
Om du känner att denna beskrivning stämmer in på dig och du är intresserad av att arbeta som personlig assistent hos vår kund, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Jobbtyp: Deltid, Vikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300 Jobbnummer
9665991