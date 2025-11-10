En kvinna i centrala Ängelholm söker en ansvarsfull kvinnlig assistent
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
Vi söker en engagerad och ansvarsfull kvinnlig assistent för att stödja en aktiv och naturälskande kvinna i centrala Ängelholm. Vår kund är en passionerad individ som trots sin blindhet och nedsatta hörsel, lever ett aktivt liv och värdesätter oberoende och frihet. Kunden uppskattar att vara ute oavsett väder, och allt som har med naturen att göra är av stort intresse.
ANSVARSOMRÅDEN
• Assistera kunden med dagliga aktiviteter och utomhusaktiviteter enligt kundens intressen och önskemål.
• Underlätta kommunikation och förståelse mellan kunden och omvärlden.
• Planera och förbereda aktiviteter samt vara flexibel för att möta kundens behov och önskemål.
• Skapa en positiv och stöttande atmosfär med humor och glädje.
• Understödja kunden att bibehålla en välmående och välvårdad livsstil.
• Bidra till en hälsosam och näringsrik kost i enlighet med kundens vegetariska preferenser.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men ej ett krav. Viktigast är att du har rätt personkemi och inställning.
• Förståelse för och tålamod med personer med syn- och hörselnedsättningar.
• Förmåga att planera och organisera aktiviteter enligt kundens önskemål.
• En positiv och stöttande inställning med förmåga att skapa en trivsam och glad atmosfär.
• En passion för naturen och utomhusaktiviteter.
• Vara vegetarian är meriterande.
ARBETSVILLKOR
Tjänsten innebär flexibla arbetstider enligt överenskommelse med kunden. Kunden bor centralt i Ängelholm och vi söker assistenter som kan anpassa sig till kundens behov och önskemål.
Om du är en engagerad, omtänksam och positiv person som är redo att stödja och berika en annan persons liv, så är detta en fantastisk möjlighet för dig att göra verklig skillnad i någons vardag. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
Jobbtyp: Heltid, Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9596276