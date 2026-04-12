En kommunikatörer med fokus på sociala medier till Stockholm
2026-04-12
Är du en driven och erfaren kommunikatör med erfarenhet inom sociala medier? Läs vidare i annonsen och sök redan idag.
Om uppdraget
Vi söker nu för vår kunds räkning en kommunikatör med inriktning sociala medier. Kunden är en statlig myndighet och har en samhällsbärande roll. Båda uppdragen är på heltid 100% med start omgående som pågår till och med 30 december 2026. Placering i Sundbyberg, Stockholm Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att planera, producera, publicera och hantera innehåll i sociala medier utifrån målgruppers behov, samt utifrån gällande riktlinjer och lagkrav för myndigheten. Arbetet sker tillsammans med tre andra kommunikatörer med särskilt fokus på sociala medier. Du kommer att vara kontaktperson för kollegor som arbetar med några utpekade kundsituationer och ingå i arbetsgrupper som arbetar med särskilda kommunikationsaktiviteter. I arbetet ingår även att tillsammans med kollegorna utveckla myndighetens sociala medier. Visst nyhetsarbete på webb ingår.
Akademisk utbildning inom området information/kommunikation, journalistik, eller annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas som likvärdig.
Aktuell erfarenhet (minst två år) av arbete som skribent/webb- eller sociala medier-redaktör under de senaste tre åren.
Aktuell erfarenhet av arbete med sociala medier.
Aktuell erfarenhet av arbete med annonsering i sociala medier och sociala medie-analys.
Ha lätt att se helheten, kunna prioritera och snabbt sätta dig in i nya sammanhang och ämnen
Ha en välutvecklad förmåga att identifiera kommunikationsbehov utifrån plattformarnas och målgruppernas förutsättningar.
Vara en snabb och säker producent av olika format och kan producera målgruppsanpassat material för olika kanaler och sammanhang.
Aktuell och dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och producerat film och rörligt innehåll för sociala medier.
Kunna arbeta obehindrat i formgivningsprogram för produktion, t ex Adobe Photoshop.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt klarspråk.
God kunskap om krav på digital tillgänglighet (enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service).
För att du ska trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga, god pedagogisk kompetens och ha förmåga att dela med sig av sin kompetens, vara självgående och van att ta initiativ och uppnå resultat och att vara proaktiv, initiativtagande och effektiv.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat med sociala medier i offentlig sektor.
Erfarenhet av att ha bedrivit utvecklingsarbete i sociala medier.
Erfarenhet av att beställa från interna och externa leverantörer.
Erfarenhet av att ha arbetat med icke-svensktalande målgrupper/målgrupper som inte har svenska som sitt modersmål.
Erfarenhet avatt ha arbetat med yngre målgrupper, 18-29 år.
Erfarenhet av kriskommunikation i sociala medier.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 19 april.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
