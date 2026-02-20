En flicka i Göteborg söker en kvinnlig assistent (Hisings Backa)
2026-02-20
Är du en engagerad och omtänksam person som vill göra skillnad i någon annans liv? Vi söker nu en personlig assistent till en härlig och energisk 9-årig tjej med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Välkommen till ett jobb som erbjuder både utmaning och glädje i en vardag full av aktiviteter! Tjejen bor med sin familj i Hisings Backa
Om Uppdragsgivaren: Vår uppdragsgivare är en mycket glad och aktiv tjej som älskar att vara i rörelse. Hon är överaktiv och behöver en assistent som kan hjälpa henne genom dagliga, förbestämda aktiviteter. Hon gillar att vara utomhus och upptäcka världen omkring sig, men vid regniga dagar föredrar hon inomhusaktiviteter som att besöka badhus. Hon har ingen verbal kommunikation, men kan uttrycka sig genom enstaka ord och får stöd av språktolkning.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Dagliga Aktiviteter: Följa med på och delta i alla aktiviteter, både utomhus och inomhus.
Omvårdnad: Ge total omvårdnad inklusive matning och personlig hygien.
Säkerhet: Ständigt vara nära uppdragsgivaren och hålla henne säker, läsa av situationer och agera förebyggande.
Planering: Arbeta efter ett förbestämt schema som tydligt beskriver dagens aktiviteter.
Kommunikation: Använda språktolkning och andra kommunikationshjälpmedel för att förstå och stötta uppdragsgivaren.
Vi Söker:
Kvinnliga Assistenter: 25 år och uppåt.
Ingen Körkortskrav: Du behöver inte ha körkort.
God Fysik: Du behöver ha en bra fysisk kondition för att orka med ett aktivt arbete.
Rökfri: Det är viktigt att du inte röker.
Fingertoppskänsla: Vi värdesätter din förmåga att vara uppmärksam och lyhörd för uppdragsgivarens behov och signaler.
Ett KRAV är jobb med intellektuell funktionsnedsättning.
Vad Vi Erbjuder:
Introduktion och Stöd: En grundlig introduktion där pappan är med och ger tydliga instruktioner. Löpande stöd och tydliga arbetsinstruktioner inför varje pass.
Meningsfullt Arbete: Möjligheten att göra en verklig skillnad i en ung människas liv.
Varierande Arbetsdagar: Ingen dag är den andra lik, med många spännande och roliga aktiviteter.
Timmar och Schema: Start Omgående. Vi söker en assistent som kan jobba vardagar (kvällstid) plus varannan helg om möjlighet finns.
Tider: 15:00- 20:00 vardagar och helger jobbar man 11:00-19:00 (Man jobbar inte varje helg).
Detta är en unik chans att arbeta nära en fantastisk tjej i en fantastisk familj och bidra till hennes dagliga liv och utveckling. Om du är en person med hjärtat på rätt ställe och redo för ett givande arbete, tveka inte att söka denna tjänst!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb.
418 79 GÖTEBORG
418 79 GÖTEBORG Jobbnummer
