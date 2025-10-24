En flexibel städspecialist med manuellt körkort till södra Stockholm
2025-10-24
Tycker du om ordning och reda? Ta eget ansvar och arbeta självständigt? Då är du välkommen söka dig till vårt växande städteam i Stockholmsområdet.
Vardagsfrid är ett av Stockholms snabbast växande företag och behöver därför anställa fler service medvetna städspecialister. Vi är ett företag som specialiserat sig på hemstädare. i Stockholmsområdet. Vi har kollektivavtal, som medarbetare hos oss ska du känna dig stolt och trygg med ett leende på läpparna du går till jobbet. För rätt person finns det möjligheter att växa inom företaget.
Vi söker nu flera kollegor till våra kunder i Stockholmsområdet.
Till rollen som hemstädsdsspecialist med B-körkort söker vi
Dig som tar ansvar och levererar städning med hög kvalitet.
Dig som tycker om och vill utföra hemstädningar
Dig som är bekväm med att i din tjänst ingår att köra bil samt ta ansvar för din körning och den bil du har.
Dig som kan arbeta måndag till fredag mellan 8-17 .
Dig som vill vara anställd på 75%.
Krav på dig som sökande:
Du har manuellt B-körkort.
Du har erfarenhet av hemstädning.
Du har grundläggande språkkunskaper i svenska.
Du är serviceminded och vill att kunden ska njuta av att du städat deras hem
Du är noggrann i ditt arbete och tycker om eget ansvar.
Du tycker om ordning och reda.
Du är inte rädd för hundar eller katter.
Du är inte allergisk mot husdjur eller damm.
Du förekommer EJ i polisens belastningsregister.
