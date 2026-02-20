En erfaren lunch kock Till Drottninggatan
Arbetsplats: Drottninggatan 6
Postnummer: 11151
Ort: Stockholm
Svenskt - Italienskt Kök
Casual Dining -En Restaurang där alla kan trivas!
Traditionella rätter från Sverige och Italien, Fusion rätter, samt en stor urval av Pasta och Pizza
Vi tror att du som söker ska ha en fler årig dokumenterat & yrkeserfarenhet som kock. Sedan ha en eld för att ständigt utvecklas och nå högre.
Varma köket, A la carte.
Så vi söker en passionerad kock som levererar maten med yrkes stolthet.
• Noggrann, flexibel, stresstålig.
• Erfarenhet från lunch arbete & svensk husmanskost. Sedan är de bonus om du har kunskaper i andra nationer husmanskoster.
• Jobbar enligt konceptets standard och utvecklas.
Arbetsuppgifterna består av matlagning ,beställning av råvaror, samt alla andra i kök förekommande uppgifter
à la carte på kvällarna. Samt vidare utveckling av existerande koncept & utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via telefon 0736136196
E-post: annons@polpette.se Arbetsgivarens referens
