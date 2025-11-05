En eller flera föredragande med intresse för hyresrätt och tvistemålshanter
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Svea hovrätt i Stockholm
, Gotland
, Mora
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 450 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm.
Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Hovrätten överprövar också som enda och sista instans avgöranden från landets samtliga hyresnämnder. Hovrätten består av åtta dömande avdelningar, varav sex allmänna avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål samt två specialavdelningar. En av specialavdelningarna är avdelning 2 där också Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad som en särskild domstol. Förutom mot Patent- och marknadsöverdomstolens rättsområden är avdelning 2 särskilt inriktad mot hyresrätt, skiljedomsrätt och särskilt omfattande dispositiva tvistemål. På avdelningen handläggs också allmänna dispositiva tvistemål och s.k. övriga mål. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Svea hovrätt söker en eller flera jurister för tjänstgöring som föredragande på avdelning 2. På avdelningen handläggs samtliga mål som överklagats från landets hyresnämnder. Svea hovrätt är alltså slutinstans i dessa mål och svarar för rättsbildningen på området. I den på avdelningen inrättade Patent-och marknadsöverdomstolen handläggs alla mål som har överklagats från Patent- och marknadsdomstolen och patent- och marknadsdomstolarna handlägger i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Dessutom handläggs på avdelningen mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom, hovrättens samtliga större allmänna dispositiva tvistemål, andra allmänna dispositiva tvistemål samt s.k. övriga mål och ärenden.
Den aktuella anställningen är särskilt inriktad mot handläggning av hyresmål och dispositiva tvistemål, inklusive mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom. Handläggning av vissa andra måltyper ingår dock också i arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna består i att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande och utarbeta förslag till dom eller beslut. I arbetet ingår också att vara protokollförare vid förhandlingar.
Kvalifikationskrav
Du ska ha juristexamen och vara notariemeriterad (bifoga eventuellt betyg i din ansökan). För arbetsuppgifterna krävs mycket goda juridiska kunskaper, mycket god analytisk förmåga och ett mycket gott omdöme. Tidigare arbetserfarenhet inom hyresrätts- eller skiljerättsområdet kan vara meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket, både skriftligen och muntligen. Du ska ha en hög ansvarskänsla och stort engagemang i ditt arbete samt kunna arbeta självständigt och noggrant. Det är en fördel om du också är utvecklingsinriktad. Anställningen ställer även krav på god samarbetsförmåga samt på att kunna bemöta parter på ett korrekt och trevligt sätt.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller vid en eventuell anställning.
Ansökningsförfarande
• Fullständig ansökan görs i Visma.
• Ladda upp slutbetyg från juristprogrammet och eventuellt notarietjänstgöringsbetyg. Behöver du komplettera med detta ska det framgå i det personliga brevet.
• Urval kan komma att ske löpande.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2025/1079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Hovrättsråd och vice ordf. avd.2
Ulrika Beergrehn 08-56167521 Jobbnummer
9589994