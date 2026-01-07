En doktorandplats i statsvetenskap inom Utbildningsvetenskapliga studier
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Nu söker vi en doktorand i statsvetenskap inom forskningsområdet utbildningsvetenskapliga studier (UVS).
Statsvetenskap vid Södertörns högskola är en dynamisk miljö för statsvetenskaplig forskning och undervisning. Inom ämnet intresserar vi oss för frågor om demokrati, makt och mänskliga rättigheter utifrån ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv - frågor som har en direkt koppling till skolväsendets övergripande fokus på att skola framtidens demokratiska medborgare. I miljön ingår forskare och lärare specialiserade på bland annat demokratins teoretiska och praktiska utformning i tider av demokratisk tillbakagång, unga medborgares politiska socialisering, medborgarskapspolitik, välfärdsstatens utmaningar i ett mångkulturellt samhälle, fredsprocesser efter krig och konflikt samt framväxten av populistiska partier inom Norden. Här bedrivs även samhällskunskapsdidaktisk forskning och forskning om elevers politiska socialisation. Forskare och doktorander i statsvetenskap är engagerade i nationella och internationella forskarnätverk samt deltar i mångvetenskapligt samarbete. Samarbetet med övriga ämnen inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier öppnar perspektiv mot bredare mångvetenskapliga forskningsfält inom utbildningsvetenskap.
Beskrivning av doktorandplatsen
Du disputerar och gör dina doktorandstudier inom ämnet statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper, den mångvetenskapliga miljön kring UVS utgör också ett viktigt sammanhang för din forskning och dina studier.
Statsvetenskap ingår i forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier (UVS) som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Området omfattar forskning om hur kultur, kunskaper och värden överförs och utvecklas mellan generationer inom ramen för formell utbildning. Mer specifikt finns en inriktning på didaktisk forskning, inbegripet allmän didaktik och ämnesdidaktik, liksom på hur forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen kan och bör förstås.
Antagning och anställning
Utlysningen innebär dels antagning till utbildning på forskarnivå, dels anställning som doktorand vid Institutionen för samhällsvetenskaper motsvarande högst fyra år på heltid. Forskarutbildningen motsvarar 240 högskolepoäng och avser att leda till doktorsexamen. Anställningen kan förlängas med högst ett år vid institutionstjänstgöring inom undervisning, forskning och administration (motsvarande högst 20 % av heltid). Andra skäl till förlängd anställning är ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/ studentorganisationer eller föräldraledighet. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§.
Anställningsdatum: 1 september 2026.
Slutdatum för ansökan: 11 februari 2026 kl. 23:59
Om du har frågor, kontakta:
Linda Ekström, lektor i statsvetenskap, ämnesrepresentant i UVS styrgrupp, linda.ekstrom@sh.se
Liza Haglund, forskningskoordinator Utbildningsvetenskapliga studier, liza.haglund@sh.se
Liudmila Voronova, studierektor på forskarnivå, Institutionen för samhällsvetenskaper, liudmila.vorona@sh.se
Lovisa Uttman, HR-generalist, Institutionen för samhällsvetenskaper, lovisa.uttman@sh.se Ersättning
