En arkivassistent sökes för sommaren 2026 till Södertörns tingsrätt
2026-04-07
Vi söker en arkivassistent för visstidsanställning under sommaren 2026 till enheten för registrering och arkiv. Enheten ansvarar för hantering och registrering av till domstolen inkommande mål och ärenden, arkivering, frågor om utlämnande av handlingar m.m. På enheten arbetar 12 medarbetare.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som visstidsanställd arkivassistent kommer du främst att arbeta med att ordna, förteckna och gallra material samt förbereda domar och beslut för inbindning. Du kan också få löpande arbetsuppgifter som att ta emot och besvara interna och externa förfrågningar samt lämna ut tingsrättens allmänna handlingar i avslutade mål och ärenden. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med arkivassistenter, arkivhandläggare och arkivarier.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är i slutet av din utbildning inom arkivvetenskap och ska när tjänsten påbörjas ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning om minst 60 högskolepoäng inom arkivvetenskap. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete på arkivet hos oss på Södertörns tingsrätt och har erfarenhet av utlämnande av allmänna handlingar. I övrigt är du en van datoranvändare och har erfarenhet av att arbeta med olika IT-system.
Tjänsten kräver att du är kvalitetsmedveten, ordningsam och noggrann samtidigt som du har förmågan att arbeta effektivt och öka arbetstakten utan att kvaliteten eftersätts. Du har en utpräglad känsla för service och kan planera och prioritera inom ditt ansvarsområde. Du skapar goda relationer till kollegor och bidrar med din kompetens till enhetens och tingsrättens gemensamma arbete. Du har även en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och kan komma att använda oss av tester som en del i urvalsprocessen. För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning genomför vi registerkontroller.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 april 2026. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV och personligt brev. När du ansöker kommer du besvara urvalsfrågor, besvara dessa noggrant och utförligt då dina svar kommer att ligga till grund för bedömningen i rekryteringsprocessen. Bifoga även intyg eller dokumentation som styrker din snart eller redan avslutade utbildning i din ansökan. I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten har sex dömande avdelningar, en administrativ avdelning och en stab. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSN 2026/190".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
141 84 HUDDINGE
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt
Saco-S Domstol
Fredrik Nydén fredrik.nyden@dom.se 0856166243
9838492