En arkivarie till Försvarsmaktens Högkvarter
Försvarsmakten / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-03-11
Högkvarterets Dokumenthanteringsavdelning (HKV DokhA) söker en noggrann och ansvarsfull arkivarie som vill spela en central roll i Försvarsmaktens dokumenthantering. Vi söker en medarbetare med god initiativförmåga som vill vara med och utveckla vår avdelning inför framtiden. Här får du chansen att utvecklas inom området i en spännande miljö!
Avdelningens uppgift är att stödja Försvarmaktens Högkvarter i myndighetsutövningen med en kontinuerlig dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag, imorgon och över tid. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt.
HKV DokhA består av en avdelning uppdelad i sex sektioner: Expedition L24, Expedition Tre Vapen, Expedition V117, Internationell expedition, Arkiv samt Transportsektion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som arkivarie kommer du attt arbeta med olika uppgifter inom arkivtjänst som att ordna och förteckna, genomföra bevarande- och gallringsutredningar, stödja med och informera om dokumenthantering internt Högkvarteret och bistå med utlämning av allmänna handlingar till allmänheten. Du kommer även att ha möjlighet att deltaga i olika projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom sektionen i samverkan med övriga Försvarsmakten. Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Akademisk examen, varav minst 60p arkivvetenskap
• Mycket god datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort - manuell växellåda
Meriterande
• God kännedom om arkiv- och offentlighetslagstiftningen
• Erfarenhet av att ha arbetat som arkivarie eller med liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av att ha arbetat i offentlig sektorDina personliga egenskaper
Vi söker dig är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du tycker om att tillhöra ett team och arbeta tillsammans med andra men är samtidigt självmotiverad och tar eget ansvar för utförande av uppdraget. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar - ÖRA, vilken även du självklart delar med oss. Övrig information
Tillträde sker enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm, Lidingövägen 24
Resor i tjänsten kan förekomma, främst inom Sverige.
Upplysningar om befattningen lämnas av:
C HKV DokhA Arkiv Marialuisa Corti
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Liselotte Larsson
Försvarsförbundet, OFR/S: Kjell Tetzlaff
OFR/O: Arne Nilsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på tfn 0505-451000
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
