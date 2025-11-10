En ansvarsfull personlig assistent sökes till kvinna. Refnr: 128-2025.
2025-11-10
51-årig kvinna boende i Kristianstad söker personlig assistent. Vår medlem är en kvinna med Rett Syndrom, autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Dina arbetsuppgifter är praktiska göromål i hemmet och att finnas med som stöd vid olika aktiviteter såsom biblioteksbesök, dans, bad, musik och promenader i naturen. Kvinnan har inga rörelsehinder. Kvinnan har egen bil så körkort är ett krav. Arbetet sker med visuellt tydliggörande pedagogik och alla gör likadant. Kommunikation sker med hjälp av bilder, tecken som stöd och kommunikationsdator. Stor vikt är lagd på struktur och kontinuitet. Erfarenhet av detta arbetssätt är en merit.
Du ska vara rökfri under arbetstid.
Just nu så söker vi en timvikarie som kan ställa upp vid olika sorters ledigheter som tex sjukdom, semester samt bemanna några få fasta pass. Framöver ska schemat läggas om och då kommer det finnas en större tjänst.
Utbildning och handledning sker utöver schemalagd arbetstid. I schemat finns både dygnspass (med jour) och kortare pass, förlagt på dag, kväll, natt och helg. Vi ser helst kvinnliga sökande.
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav.
Ansökan skickas till: jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 128-2025
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jobbansokan@mejdej.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "128-2025".
MejDej-kooperativet
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
