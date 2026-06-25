En aktiv och glad personlig assistent till en aktiv tjej i Lomma
God Assistans i Syd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lomma
2026-06-25
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Syd AB i Lomma
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
, Kävlinge
eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service – och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vi söker dig som vill bli en del av ett härligt och engagerat assistentteam.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad – varje dag.
Om tjejen
Tjejen du kommer att stötta är en glad och nyfiken tjej som älskar äventyr. Hon tycker om musik, bada, vara utomhus och hitta på roliga aktiviteter.
Hon bor hemma med sin mamma, pappa och sina syskon.
Hon är rullstolsburen och inget talande språk, men kommunicerar tydligt genom kroppsspråk och ljud, och du som assistent behöver vara lyhörd och uppmärksam på hennes signaler. Tjejen har epilepsi och sond så vi ser det som meriterande om du har kunskap om detta sedan tidigare.
Om rollen
Du arbetar tillsammans med en kollega då flickan har dubbelassistans dagtid. Tillsammans skapar ni trygghet, glädje och en härlig atmosfär kring henne.
Vi söker en person som har hjärtat på rätt plats och utstrålar en fin energi.
Vi tror att du är:
Positiv, trygg och lyhörd
Bekväm med att arbeta nära både barn och familj
Omtänksam och initiativtagande, ser ingen begränsningar utan finner lösningar och ser att allt är möjligt om än det tar lite tid.
Ansvarsfull och flexibel
Gärna erfaren av liknande arbete – men rätt personlighet är viktigast!
Vid frågor är du varmt välkommen att maila till jessica.liljeqvist@godassistans.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237)
223 52 LUND Kontakt
Kontakt
Jessica Liljeqvist jessica.liljeqvist@godassistans.se +46765133635 Jobbnummer
9978172