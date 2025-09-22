Empatisk och lyhörd personlig assistent i Göteborg - är det du?
2025-09-22
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i västra Göteborg. Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är deltid på kvällar och nätter (med jour).
Du kommer stödja en rullstolsburen man i vardagen. Det innebär stöttning vid personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor, ledsagning vid aktiviteter med mera.
Kunden berättar hur dagen kommer se ut och vilket stöd han behöver. Han pratar otydligt och därför behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska för att förstå.
På fritiden läser han gärna en bok och ibland gör han kortare resor. Vid resor kan det bli aktuellt att du följer med ett par dygn.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
är rökfri.
är lyhörd och bra på att samarbeta.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet av personlig assistans. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Arbetspassen är på vardagar och helg, med arbetstiderna från kl. 15.00/15.30/16.00 - kl. 7.30 (varav väntetid på natten).
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Marie Karlsson, Verksamhetschef, 010-130 36 20
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
