EMC-ingenjör till specialistbolag i Göteborg!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi söker en eltekniskt kunnig ingenjör som trivs med att kombinera avancerad felsökning i labb med kunduppdrag on-site. Här får du stor frihet, en brant utvecklingskurva och möjligheten att lösa tekniska utmaningar direkt hos kunderna. Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som EMC-ingenjör arbetar du med att säkerställa att morgondagens maskiner och elektronik lever upp till internationella krav på elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. Rollen är mycket varierad och du rör dig fritt mellan företagets eget labb och spännande uppdrag ute hos kundernas utvecklingsavdelningar. Du ansvarar för hela kedjan: från att tolka kundens krav och standarder till att planera testupplägg, genomföra mätningar och slutligen leverera en färdig verifieringsrapport.
Vi söker en driven lagspelare som trivs med ett stort eget ansvar. Du har en naturlig fallenhet för teknik och förstår vikten av säkerhet i en elmiljö. Du är en person som tar egna initiativ - oavsett om det handlar om att hyra in ett elverk till en sitetesting eller att boka logistik inför en resevecka. Vi ser gärna att du använder moderna verktyg som AI för att effektivisera ditt arbete och att du har ett genuint intresse för att läsa in dig på tekniska standarder.Dina arbetsuppgifter
Genomföra EMC-provning, verifiering och felsökning av produkter och maskiner
Utföra både radio- och ledningsbundna mätningar on-site hos kund eller i internt labb
Uppdatera och validera testmetoder samt mätuppställningar för både hård- och mjukvara
Ansvara för projektplanering, tidplaner och dokumentation av testresultat
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom elteknik, exempelvis elektro eller elkraft
Har god förståelse för el och risker som kan uppstå i provningsmiljöer
Har några års erfarenhet från arbetslivet. Det är meriterande om du arbetat inom teknik, el eller industri, men det viktigaste är att du är van vid att ta ansvar och har en professionell mognad
Har B-körkort (krav då tjänsten innebär resor i företagsbil)
Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
Är bekväm med att resa cirka en vecka per månad där hotellövernattningar ingår
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av EMC-mätningar, elsäkerhetsprovning eller analogteknik
Vana av att läsa och tolka tekniska standarder eller kravdokument
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QEH4BI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG
9800728