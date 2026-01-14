Embeddedutvecklare till Välkänt Bolag i Huskvarna
Vill du bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Denna roll är perfekt för dig som vill raketstarta karriären då du kommer till en organisation som arbetar med högteknologiska produkter och där du kan lära av seniora kollegor. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Avdelningen du kommer tillhöra är en engagerad utvecklingsorganisation som levererar innovativa robotprodukter och relaterade digitala lösningar av högsta kvalitet till kunder inom proffssegmentet. Arbetet utförs i fokuserade och agila team med spännande teknik inom flera olika områden. Du kommer lösa komplexa problem tillsammans med högkvalificerade kollegor från andra discipliner samtidigt som du bidrar till att göra världen lite mer hållbar.
Teamet du kommer tillhöra arbetar främst med embeddedmjukvara och där kommer du bidra med dina kunskaper, men du har också möjlighet att lära dig nya saker på plats. Exempel på arbetsområden inkluderar drivrutinsimplementering, sensoroptimering, motorstyrning, robotbeteende, applikationsutveckling och mycket mer. Programmeringsspråken som används är primärt C och Python.
Det mesta av arbetet sker framför datorn på kontoret men rollen innefattar också en del praktiska uppgifter. Du kanske håller i en skruvmejsel och öppnar en robot för att komma åt och ansluta till ett kretskort eller utför funktionstester utomhus. Det är en utmärkt möjlighet att se ditt arbete komma till liv, både på skärmen och i verkligheten.
VI SÖKER DIG SOM:Har en för tjänsten relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis datateknik, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper i C och Python
Besitter obehindrade kunskaper i engelska, och om du inte är flytande i svenska ser vi gärna att du är på god väg att lära dig
Arbetslivserfarenhet från embeddedutveckling är starkt meriterande. Om du dessutom har erfarenhet från verktyg och tekniker som används i arbetet är det också meriterande - C++, Linux, FreeRTOS, STM32, CAN-bussar, drivrutiner, Azure Devops, Docker.
I den här rekryteringen kommer det läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen tror vi att du är en passionerad lagspelare som drivs av samarbete och ständig förbättring. Du trivs med att vara en del av ett team där öppenhet, kommunikation och att ha roligt är lika viktigt som att lösa problem. Personer som tar initiativ, delar kunskap och bidrar till att göra arbetssätt ännu bättre värderas högt och har stor chans att lyckas i rollen och på företaget.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Avsikten därefter är att du efter 6-12 månader blir tillsvidareanställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Huskvarna
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
