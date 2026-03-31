Embeddedutvecklare Till Swtq Där Teknik Möter Omtanke
Swtq Industri Umeå AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-03-31
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swtq Industri Umeå AB i Umeå
Hej, vad kul att du hittat hit!
Är du redo för en arbetsplats som sätter människan i centrum, där omtanke inte bara är ett ord utan ett arbetssätt? Då ska du hänga med oss - ett konsultbolag som är här för att göra skillnad.
Vi är i full gång med att etablera SWTQ i Umeå, och nu söker vi dig som vill vara med från början.
Varför SWTQ?
Vi erbjuder inte bara en tjänst, vi erbjuder en livsstil där du får balans mellan jobb och fritid samt möjlighet att utvecklas i en trygg och inspirerande miljö.
Ett av branschens mest förmånliga erbjudanden: En konkurrenskraftig lön och bra förmåner - det är en självklarhet för oss.
Flexibilitet på riktigt: Vi fattar att livet inte bara är jobb. Vi ger dig möjligheten att själv styra och prioritera utifrån vad du tycker är viktigt, oavsett om det är mer semester, högre lön, större pensionsavsättningar eller schyssta teknikprylar.
Gemenskap och omtanke: Vi skapar en arbetsmiljö där du trivs, känner dig sedd och uppskattad. Vår kultur präglas av sammanhållning och välmående, och vi stärker gemenskapen genom roliga aktiviteter och inspirerande evenemang.
Vem är du?
Du är en teknikintresserad och nyfiken person som vill jobba med inbyggda system i en miljö där både teknik och människor får ta plats. Du har:
Erfarenhet av utveckling inom embedded systems, till exempel C/C++, RTOS, hårdvarunära programmering eller elektroniknära utveckling
Eftergymnasial teknisk utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Ett genuint intresse för ny teknik och en vilja att fortsätta lära
En omtänksam och prestigelös inställning - du gillar att samarbeta och bidra till en positiv kultur
Vilka är SWTQ?
SWTQ är företaget som kombinerar framtidens teknik med värderingar som snällhet, tillsammans och ambition. Vi bygger en arbetsplats där du kan växa, där teknik utvecklas och där framtiden skapas - med omtanke.
Hos oss handlar det inte bara om att bygga ett kontor - även att tilsammans skapa en kultur där människor får må bra, utvecklas och känna sig hemma.
Här får du möjlighet att påverka, forma och bidra med dina idéer. Du blir en viktig del av att bygga SWTQ i regionen, steg för steg, tillsammans med kollegor som värdesätter omtanke, samarbete och äkta engagemang.
Vill du vara med och skapa något fint i Umeå tillsammans med oss - och bygga regionens snabbast växande och snällaste konsultbolag? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swtq Industri Umeå AB
(org.nr 559509-0407), https://www.swtq.se
Strömpilsplatsen 11 (visa karta
)
907 43 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9831526